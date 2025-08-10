Смартфон загорівся: експерт розповів, як запобігти перегріву

Чому смартфон може загорітися

У сучасному світі смартфон — наш вірний супутник, але мало хто замислюється про приховану небезпеку, яку він може становити. Фахівці попереджають: за певних умов цей пристрій може раптово спалахнути. І причина не завжди в несправності акумулятора. Головні чинники ризику — це перегрів, механічні пошкодження та зношення компонентів.

Про це йеться у матеріалі Т4.

Основні причини загоряння

Перегрів. Це найпоширеніша причина. Інтенсивне використання, наприклад, довгі ігрові сесії, навігація чи знімання відео, змушує смартфон працювати на межі. Ситуація стає критичною, якщо пристрій знаходиться в щільному одязі або під прямими сонячними променями, де тепло не може розсіюватися.

Механічні пошкодження. Сильний удар або тиск можуть деформувати акумулятор. Наприклад, якщо ви носите телефон у задній кишені та сідаєте на нього. Така деформація може призвести до внутрішнього короткого замикання, що є прямою причиною загоряння.

Зношення та пошкодження акумулятора. Здуття акумулятора — це чіткий сигнал про внутрішні проблеми, які можуть призвести до перегріву. З часом батареї втрачають стабільність. Непередбачувані перегріви без видимого навантаження або раптові вимкнення телефону також є тривожними дзвіночками. Крім того, використання неоригінальних зарядних пристроїв і акумуляторів, які не відповідають стандартам безпеки, може створити додатковий ризик.

Що робити і як уберегти свій смартфон від загоряння

Якщо ви помітили, що акумулятор здувся або смартфон почав сильно грітися без причини, не ігноруйте ці симптоми. Своєчасна діагностика та заміна компонентів можуть запобігти серйозним наслідкам, включно з пожежею. Пам’ятайте, що безпека вашого життя і майна набагато важливіша за економію на ремонті.

