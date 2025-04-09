"Смажена качка" у ресторані виявилася вуличним голубом: подробиці скандалу

У ресторані ловили голубів та видавали їх за качок / © Unsplash

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У Мадриді, що в Іспанії, закрили китайський ресторан після того, як виявили, що замість смаженої качки гостям подавали звичайного вуличного голуба.

Про це пише El Mundo.

У ресторані Jin Gu, розташованому в мадридському районі Усера, було виявлено, що там продають звичайних птахів, яких можна зустріти на багатьох вулицях міста — голубів.

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Муніципальна поліція також там виявила шкірясті смужки м’яса, що звисали з вішалки на кухні в жахливих умовах. На кадрах видно мішки зі знебарвленим м’ясом, а також миски з обскубаними і приготованими голубами.

Прикметно, що ресторан мав чудові відгуки, але вже через кілька годин після того, як клієнти йшли, вони починали відчувати дискомфорт. Співробітники муніципальної поліції Мадрида отримали численні скарги на ресторан перед тим, як 25 березня здійснити рейд. Увійшовши до ресторану, вони пройшли до підсобного приміщення, де їх зустріло огидне видовище — 300 кг гнилої їжі.

Антисанітарія у ресторані. Фото: Polcia Municipal de Madrid

Вважається, що в ресторані хапали голубів на вулиці, забивали їх до смерті, а потім обскубували і продавали як смажену качку. За даними місцевих ЗМІ, у ресторані також було вісім несправних іржавих морозильних камер, заповнених пакетами з немаркованим і недатованим м’ясом.

На кухні також були таргани, а підлогою — розкидано безліч пасток для щурів. У ресторані також не було термометрів для вимірювання температури в приміщеннях, де зберігалася їжа. Посуд також виявився іржавим та антисанітарним.

Після цього заклад вирішили закрити.