Смажена картопля буде смачною, хрумкою і золотавою: секретний інгредієнт для ідеальної страви
Як приготувати смачну смажену картоплю: цей копійчаний продукт перетворить найпростішу страву на кулінарний шедевр.
Смажену картоплю люблять майже всі. Але страва не завжди виходить такою, як хочеться: то м’яка, то пригоріла, то просто без смаку. Професійні кухарі кажуть, що один секретний інгредієнт зробить шматочки картоплі золотавими, хрусткими й надзвичайно смачними. Тому рекомендують усім, хто полюбляє цю страву, вибрати саме такий спосіб її приготування.
Як правильно посмажити картоплю, щоб вийшла хрумкою, золотавою та смачною
Секрет ідеальної хрусткої картоплі — це крохмаль або борошно. Якщо ви хочете, щоб смажена картопля мала ідеальну скоринку, а всередині залишалася ніжною, перед смаженням потрібно додати трохи картопляного крохмалю чи пшеничного борошна.
Як це зробити правильно.
Наріжте картоплю рівними шматочками.
Залийте її холодною водою на 10-15 хвилин, щоб прибрати надлишок природного крохмалю, це допоможе уникнути злипання.
Висушіть шматочки паперовим рушником.
Посипте їх двома чайними ложками крохмалю чи борошна й легенько перемішайте.
Смажте на розігрітій сковороді у достатній кількості олії, тоді картопля отримає золотисту, хрумку скоринку.
Цей метод смаження утворює на поверхні ніжну скоринку з панірування, яка зберігає соковитість усередині, а зовні створює апетитну текстуру.