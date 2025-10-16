ТСН у соціальних мережах

458
Смажена картопля буде смачною, хрумкою і золотавою: секретний інгредієнт для ідеальної страви

Як приготувати смачну смажену картоплю: цей копійчаний продукт перетворить найпростішу страву на кулінарний шедевр.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як смажити картоплю, щоб не злипалася

Як смажити картоплю, щоб не злипалася / © Freepik

Смажену картоплю люблять майже всі. Але страва не завжди виходить такою, як хочеться: то м’яка, то пригоріла, то просто без смаку. Професійні кухарі кажуть, що один секретний інгредієнт зробить шматочки картоплі золотавими, хрусткими й надзвичайно смачними. Тому рекомендують усім, хто полюбляє цю страву, вибрати саме такий спосіб її приготування.

Як правильно посмажити картоплю, щоб вийшла хрумкою, золотавою та смачною

Секрет ідеальної хрусткої картоплі — це крохмаль або борошно. Якщо ви хочете, щоб смажена картопля мала ідеальну скоринку, а всередині залишалася ніжною, перед смаженням потрібно додати трохи картопляного крохмалю чи пшеничного борошна.

Як це зробити правильно.

  • Наріжте картоплю рівними шматочками.

  • Залийте її холодною водою на 10-15 хвилин, щоб прибрати надлишок природного крохмалю, це допоможе уникнути злипання.

  • Висушіть шматочки паперовим рушником.

  • Посипте їх двома чайними ложками крохмалю чи борошна й легенько перемішайте.

  • Смажте на розігрітій сковороді у достатній кількості олії, тоді картопля отримає золотисту, хрумку скоринку.

Цей метод смаження утворює на поверхні ніжну скоринку з панірування, яка зберігає соковитість усередині, а зовні створює апетитну текстуру.

