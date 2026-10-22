Смажена риба матиме золотаву скоринку й буде ніжною всередині: додайте до панірування ось це

Як смажити рибу на сковороді / © Freepik

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Щоб смажена риба вкрилася апетитною золотавою скоринкою, а всередині залишилася соковитою та ніжною, спробуйте додати до панірування кукурудзяне борошно. Воно допомагає зробити зовнішній шар хрустким, надає йому приємного золотавого відтінку й не перебиває природного смаку риби. Цей простий кулінарний прийом підходить для хека, минтая, коропа, судака та інших видів риби, які зазвичай смажать на сковороді.

Що додати до панірування для золотавої скоринки

Секрет полягає в поєднанні звичайного пшеничного та кукурудзяного борошна. Пшеничне допомагає паніруванню триматися на поверхні риби, а кукурудзяне робить скоринку більш виразною та хрусткою. Для простого домашнього рецепта не потрібні ані дорогі спеції, ані складні маринади.

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Щоб приготувати панірування, змішайте:

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3 столові ложки пшеничного борошна;

2 столові ложки кукурудзяного борошна;

половину чайної ложки солі;

чорний мелений перець за смаком;

дрібку паприки за бажанням.

Для цього рецепту краще використовувати саме кукурудзяне борошно, а не плутати його з кукурудзяним крохмалем: вони мають різні властивості. Якщо хочеться виразнішої хрусткості, можна експериментувати з пропорціями, поступово збільшуючи частку кукурудзяного борошна.

Як правильно посмажити рибу, щоб вона була ніжною всередині

Підготуйте рибу. Очистьте її, видаліть кістки за потреби та наріжте порційними шматочками. Заморожену рибу спочатку повністю розморозьте в холодильнику. Обсушіть шматочки. Промокніть поверхню паперовими рушниками. Це важливий етап: надлишок вологи заважає паніруванню рівномірно пристати до риби й може перешкоджати утворенню хрусткої скоринки. Додайте спеції. Посоліть рибу, поперчіть і, за бажанням, залиште на 10-15 хвилин. Не потрібно довго тримати її в солі, щоб шматочки не втрачали зайву вологу. Запаніруйте. Обваляйте кожен шматочок у суміші пшеничного та кукурудзяного борошна. Струсіть надлишок, щоб покриття було тонким і рівномірним. Розігрійте сковороду. Налийте достатньо олії для смаження та дочекайтеся, поки вона добре нагріється, але не почне диміти. Викладайте рибу так, щоб між шматочками залишався простір. Смажте до золотавого кольору. Готуйте на середньому вогні, перевертаючи шматочки лише тоді, коли нижній бік уже підрум’янився. Тривалість залежить від товщини риби: тонким шматочкам потрібно менше часу, товстим — більше. Не притискайте їх лопаткою, щоб не втрачати соковитість. Риба має повністю приготуватися всередині. Для безпечного приготування орієнтуйтеся на температуру близько 63 °C у найтовстішій частині шматочка.

Що ще допоможе зробити смажену рибу смачнішою

Не накривайте сковороду кришкою під час смаження: пара може розм’якшити скоринку. Готову рибу краще викладати на решітку або паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавайте її одразу, поки панірування залишається хрустким.

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