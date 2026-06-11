Смажене м’ясо танутиме в роті: ось що треба додати в маринад замість солі

Чим замінити сіль у маринаді для м’яса / © Freepik

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Професійні кухарі часто замінюють сіль іншим інгредієнтом. Причина проста: сіль здатна витягувати частину вологи з м’ясних волокон, особливо якщо продукт маринується тривалий час. Саме тому для отримання максимально соковитого та м’якого м’яса експерти рекомендують використовувати натуральний соєвий соус.

Чому соєвий соус значно кращий за звичайну сіль

Соєвий соус містить природні солі, амінокислоти та речовини, які підсилюють смак м’яса. На відміну від звичайної кухонної солі, він допомагає волокнам утримувати вологу.

Під час маринування соєвий соус проникає глибше в структуру м’яса, завдяки чому воно стає ніжнішим і набуває насиченого смаку. Особливо добре цей спосіб працює зі свининою, курятиною та яловичиною.

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Як правильно приготувати маринад

Для класичного маринаду достатньо змішати соєвий соус із невеликою кількістю рослинної олії, чорним перцем, часником та улюбленими спеціями. Саме олія допомагає рівномірно розподілити ароматичні речовини по поверхні м’яса та зберегти його соковитість під час смаження.

Маринувати м’ясо бажано не менше двох годин, а для більших шматків — від чотирьох до восьми годин. За цей час волокна стають м’якшими, а смак більш вираженим.

Соєвий соус сприяє утворенню апетитної рум’яної скоринки під час смаження. Завдяки природним цукрами та амінокислотам на поверхні м’яса швидше відбуваються процеси карамелізації, які відповідають за апетитний колір і аромат.

Крім того, такий маринад дозволяє використовувати менше додаткових спецій, оскільки сам соєвий соус має багатий і насичений смак.

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