Яке дерево вибрати на Новий рік

Наближення зимових свят традиційно супроводжується приємними клопотами, серед яких і вибір новорічного дерева. Суперечки між шанувальниками класичних ялинок та прихильниками сосен тривають роками, адже кожен вид має свої унікальні переваги та недоліки. Щоб свято не затьмарилось опалою хвоєю вже через кілька днів, важливо розібратися в біологічних особливостях хвойних та навчитися відрізняти їх за голками, запахом і формою.

Як розрізнити смереку та ялицю: секрети хвої та гілок

На перший погляд смерека та ялиця здаються майже однаковими, оскільки обидві мають традиційну конусоподібну форму та густу зелену хвою, проте існують чіткі ознаки, за якими їх легко розпізнати навіть без спеціальних знань.

Смерека, яку також називають ялиною звичайною або європейською, є справжнім символом класичного різдва, хоча вона потребує особливої уваги через свою природну колючість. Голки цього дерева жорсткі, дуже гострі та мають виразну чотиригранну форму. Якщо взяти одну голку між пальцями та спробувати її перекотити, можна чітко відчути всі її грані та гостроту, оскільки вона легко колеться. Особливим є і спосіб кріплення хвої до гілки, де кожна голка тримається на маленькому жорсткому виступі, що нагадує крихітне стебельце. Саме через цю анатомічну особливість, коли дерево починає підсихати й голки поступово опадають, гілка залишається грубою та шорсткою на дотик, наче вона вкрита дрібними шипами. Смерека зазвичай приваблює покупців своїм ідеальним пірамідальним силует та приємним світлим кольором хвої, проте варто пам’ятати, що вона майже не має запаху і досить швидко обсипається у теплому приміщенні.

Ялиця, відома також як піхта, вважається більш елітним і комфортним варіантом для дому, оскільки вона вдало поєднує в собі зовнішню красу та дивовижну м’якість. Її голки значно м’якші за смерекові та мають абсолютно пласку форму, що робить їх безпечними навіть для дітей. Вони зовсім не колються і часто мають заокруглені кінчики, а якщо подивитися на зворотний бік хвої, там нерідко можна помітити дві характерні світлі смужки. На відміну від смереки, голки ялиці неможливо перекотити між пальцями через їхню площину. Кріплення хвої до гілки відбувається безпосередньо, без жодних додаткових стебелець, тому після опадання голки на корі залишається лише гладкий круглий рубець. Завдяки цьому сама гілка ялиці завжди лишається абсолютно гладенькою на дотик. Серед інших особливостей ялиці варто виділити її стійкий приємний аромат, який посилюється при розтиранні хвої, а також надзвичайну витривалість, адже це дерево майже не обсипається навіть після повного висихання.

Сосна: чемпіон за ароматом та витривалістю

Сосна часто залишається в тіні своїх пірамідальних родичок через менш симетричну форму, проте вона має суттєві переваги, які роблять її лідером симпатій серед багатьох українців.

Зовнішній вигляд цього дерева вирізняється особливою текстурою, адже хвоя сосни значно довша за ялинову і сягає від шести до восьми сантиметрів. Її голки завжди ростуть парами з одного вузла, створюючи пухнасті пучки на гілках, які часто розташовані нерівномірно, через що крона здається не такою щільною, як у ялини.

Головною ж особливістю сосни є її надзвичайна стійкість до умов сучасного житла. Завдяки великій кількості природної смоли сосна здатна зберігати свіжий вигляд на два тижні довше за ялину, оскільки вона найменше боїться сухого повітря та високої температури в квартирах. Окрім витривалості, це дерево цінують за його запах, адже сосна виділяє найбільш інтенсивний смолистий аромат лісу, який миттєво заповнює всю оселю атмосферою свята.

Практичні поради: як перевірити якість та легальність дерева

При купівлі будь-якого дерева на святковому ярмарку варто дотримуватися кількох простих, але дієвих правил, які допоможуть обрати справді якісний та свіжий символ свята.

Найперше рекомендується провести тест на еластичність, адже у здорового молодого дерева гілки при згинанні обов’язково мають бути пружистими та гнучкими. Якщо ж ви помітили, що гілки ламаються з характерним сухим тріском, це є прямою ознакою того, що дерево було зрубане вже давно і довго в оселі не проїсть.

Наступним кроком має бути ретельний аналіз хвої, для чого достатньо просто потерти голки в руках. Після цього на ваших пальцях повинен залишитися характерний липкий слід свіжої смоли та з’явитися яскравий хвойний запах.

Важливо також звертати увагу на довжину голок, оскільки у якісної ялинки вони мають бути не менше трьох сантиметрів завдовжки, тоді як у сосни цей показник повинен сягати щонайменше шести або восьми сантиметрів.

Не менш важливим є візуальний огляд стовбура, поверхня якого має бути чистою, без сторонніх плям, ознак грибка чи плісняви. Гарною ознакою вважається наявність на гілках шишок, адже вони не лише прикрашають дерево, а й значно посилюють його природний аромат.

Окрему увагу слід приділити перевірці легальності походження дерева, щоб переконатися, що воно було зрубане законно і не зашкодило лісовому господарству. Для цього необхідно уважно оглянути зріз стовбура, де має бути вибите спеціальне клеймо у формі зірки, трикутника або квадрата з цифрою посередині. Крім того, кожен покупець має повне право вимагати у продавця відповідний документ із зазначенням точного місця зрубу та походження хвойної рослини.

Підсумовуючи всі особливості хвойних дерев, вибір ідеального символу свята залежить виключно від ваших пріоритетів та умов у оселі.

Якщо для вас найважливішим є бюджетний варіант , який гарантовано наповнить увесь дім сильним смолистим ароматом і при цьому зможе простояти дуже довго без втрати вигляду, то найкращим вибором для вас стане сосна.

У тому випадку, коли ви понад усе прагнете класичної різдвяної естетики з ідеальними пірамідальними формами та густими гілками, вашим фаворитом буде смерека, або ялина звичайна. Проте варто пам’ятати, що через її схильність до швидкого обсипання таке дерево варто встановлювати перед самим святом, бажано не раніше двадцять п’ятого грудня.

Якщо ж ви шукаєте для своєї родини максимальний комфорт, цінуєте м’яку хвою, яка зовсім не колеться, і прагнете неймовірної довговічності без зайвого клопоту з обсипанням голок, то найбільш вдалим, хоча й дещо дорожчим варіантом, для вас стане ялиця.

Наостанок важливо пам’ятати про екологічну відповідальність: після завершення святкових урочистостей не варто просто викидати дерево у звичайний смітник. Найкращим рішенням буде здати його в офіційний пункт утилізації у вашому місті, де хвойну красуню зможуть безпечно переробити на корисну мульчу для рослин або поживну підкормку та підстилку для тварин.