Смерть через кавові клізми: як теорії змови матері вбили 23-річну дівчину

Лікарня / © pexels.com

Реклама

Палома Шемірані померла торік у липні. Їй було 23 роки, вона була випускницею Кембриджа. Причиною смерті стало прогресування лімфоми (рак). Коронер (суддя, що розслідує смерть) постановила: дівчина померла, бо відмовилася від лікування. На неї сильно вплинула її мати, Кейт Шемірані.

Про це пише ВВС.

Дівчина мала високий шанс на життя

Паломі поставили діагноз «неходжкінська лімфома» у грудні 2023 року. Лікарі давали їй 80% шансів на повне одужання завдяки хімієтерапії. Але Палома відмовилася від лікування. Вона переїхала до матері, яка є відомою прихильницею теорій змови і колишньою медсестрою, позбавленою ліцензії.

Реклама

Замість хімієтерапії мати наполягла на альтернативних методах. Палома почала робити кавові клізми та пити соки.

Роль матері визнали фатальною

Коронер Кетрін Вуд заявила на суді: вплив матері на Палому «більш ніж мінімально сприяв її смерті». Вона додала, що Палома, ймовірно, погодилася б на лікування, якби мати не втрутилася. Кейт Шемірані називала хімієтерапію «іпритом».

Коронер назвала таку поведінку матері «незбагненною». Проте суд постановив, що це не було протиправним убивством. Палома також перебувала під впливом батька та сімейного друга. Усі вони радили їй альтернативні методи.

Реакція родини загиблої

Палома знепритомніла вдома та померла у лікарні через п’ять днів. Брати Паломи, Габріель та Себастьян, звинувачують матір.

Реклама

«Я повністю звинувачую свою матір у смерті сестри», — сказав Габріель.

Брати вважають, що держава «зазнала поразки», не визнавши смерть сестри вбивством. Суд підтвердив, що лікарі та парамедики діяли правильно. Батьки Паломи на суді не були присутні.

Нагадаємо, експерти попереджають, що тисячі людей можуть помилково сприймати маловідомі симптоми раку нирок за поширені та менш небезпечні проблеми зі здоров’ям. До того ж темпи зростання захворюваності на рак нирок є одними з найвищих у світі, особливо серед людей до 50 років.

Лікарі виділили основні симптоми раку підшлункової залози. Цей вид раку важко діагностувати, тому що навіть під час огляду не завжди можна побачити пухлину.