Смертельна аварія на окупованому заводі в Севастополі: що відомо про загиблих і постраждалих

Перекинутий плавкран / © Фото з відкритих джерел

У Південній бухті окупованого Севастополя на території Севастопольського морського заводу сталася аварія — під час проведення робіт перекинувся плавучий кран.

Про це повідомив так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв.

За його словами, на момент інциденту на борту перебували працівники заводу та представники підрядних організацій. Під час перекидання судна двоє людей загинули, ще понад 20 постраждали.

“На місці працюють аварійні та рятувальні служби, які спільно з працівниками заводу та представниками контрагентських організацій усувають наслідки події”, — повідомив Развожаєв.

За попередніми даними, вдалося врятувати 15 осіб, із них семеро госпіталізовано. У постраждалих — травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Їх доправили до міських лікарень.

Причини аварії з’ясовують. Створено комісію з розслідування інциденту.

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.

Нагадаємо, раніше у рамках асиметричних дій, спрямованих на уповільнення і зупинку противника, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч проти провели успішну атаку ударними дронами на об’єкти в тимчасово окупованому Криму.