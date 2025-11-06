Смертельні пастки осені: 4 небезпечні речі, які можуть отруїти вашого собаку на прогулянці

Собака / © unsplash.com

Реклама

Листопад ідеально підходить для тривалих прогулянок із собакою, але ветеринари попереджають: саме восени різко зростає кількість випадків отруєнь. Фахівці виокремили чотири основні небезпеки, через які тварини найчастіше потрапляють до ветеринарних клінік.

Про це повідомило видання Express.

Антифриз

Найпідступніший ворог для собак — антифриз. Етиленгліколь, що входить до його складу, має солодкуватий смак і легко приваблює тварин. Достатньо кількох ковтків, аби спричинити гостру ниркову недостатність чи навіть смерть. Симптоми — блювання, дезорієнтація, часте сечовипускання. Якщо є підозра, що собака могла лизнути антифриз, потрібно терміново звернутися до ветеринара.

Дикорослі гриби

Осінні ліси й парки рясніють грибами, серед яких чимало отруйних. Візуально відрізнити їх неможливо, тому спеціалісти радять вважати будь-які дикорослі гриби потенційно небезпечними. Якщо пес з’їв гриб, слід негайно їхати до клініки.

Компост і садова мульча

Органічні відходи можуть містити цвіль, яка виробляє мікотоксини — сильнодійні отрути. Навіть незначна доза може викликати судоми, тремор або смерть. Особливу небезпеку становлять компостні контейнери з гнилою їжею, яка часто приваблює собак.

Каштани та жолуді

Під осіннім листям нерідко ховаються каштани й жолуді. Вони небезпечні подвійно — і через токсичні речовини (ескулін і дубильні кислоти), і через ризик механічної непрохідності кишківника.

Ветеринари наголошують: під час прогулянок уважно стежте за собакою і не дозволяйте їй підбирати предмети з землі. У разі підозри на отруєння — негайно звертайтеся до клініки. Самолікування може коштувати тварині життя.

Реклама

Нагадаємо, природна будова тіла та схильність до інфекцій роблять деякі породи собак більш «пахучими». Експерти пояснили, як розпізнати проблему та позбутися запаху.