Смертельний тайфун насувається: влада закликає до термінової евакуації

Тайфун набрав сили, зачепивши Філіппіни, Тайвань, а також Китай. Наслідки шторму вже відчутні: на філіппінських островах Бабуян зруйновано будинки близько 20 000 людей. На сусідньому Тайвані приблизно 300 мешканцям східної провінції Хуалянь наказано евакуюватися.

Евакуація в Китаї та зупинка авіасполучення

Китайська влада розпочала масштабну евакуацію: близько 400 000 людей покинули місто Шеньчжень у провінції Гуандун. Керівництво провінції прогнозує «катастрофічні» збитки і «масштабну катастрофу» для регіону.

У Гонконзі розглядають можливість закриття шкіл. Аеропорт зупинив роботу: національний перевізник Cathay Pacific скасував понад 500 рейсів, а австралійська авіакомпанія Qantas призупинила польоти на два дні.

Сила тайфуну та попередження

Вражаючі супутникові знімки демонструють, як тайфун набирає обертів, формуючи величезний атмосферний фронт. Метеорологи оголосили попередження про «небезпеку для життя», закликаючи людей евакуюватися або готуватися до серйозних руйнувань.

Очікується, що шторм досягне піку в середу. Філіппінське метеорологічне агентство прогнозує «високий ризик» штормового нагону, що загрожує життю, з хвилями до трьох метрів. Людям радять піднятися на височини, щоб уникнути жертв.

Нагадаємо, експерт з космічної погоди та засновник Space Weather News Бен Девідсон виступив із гнівною заявою, що Земля може бути на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити до 90 відсотків людства. Він вважає, що швидкий зсув магнітних полюсів, який, можливо, спричинить сонячна «мікронова», може викликати цунамі, кліматичний хаос і масове вимирання.

