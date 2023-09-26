Смородина буде завбільшки з черешню: що потрібно вносити під кущі у вересні

Часто садівники не надають великого значення осінній підкормці смородини, а дарма. Бо коли внести добрива під смородину восени, це підвищить урожай на 40%, і ягоди будуть завбільшки з черешню. Чим підгодувати смородину у вересні-жовтні, щоб отримати крупні ягоди і великий урожай – читайте далі.

Чим підживити смородину восени, щоб були дуже великі ягоди

Суміш амофосу та сульфату калію. Це найкращі добрива для того, щоб підживити кущі смородини восени. Їх потрібно вносити сухими. На один кілограм амофосу необхідно взяти півкіло сульфату калію. Під кожен кущ слід розсипати 4-5 столових ложок суміші добрив. Деякі садівники розводять 2 столові ложки сульфату калію у 10 літрах води для поливу кущів.

Це найкращі добрива для того, щоб підживити кущі смородини восени. Їх потрібно вносити сухими. На один кілограм амофосу необхідно взяти півкіло сульфату калію. Під кожен кущ слід розсипати 4-5 столових ложок суміші добрив. Деякі садівники розводять 2 столові ложки сульфату калію у 10 літрах води для поливу кущів. Органічні добрива. Біля смородини потрібно обов’язково розкидати відро компосту чи перегною і розсипати пів літра деревного попелу. Не варто біля кущів розкидати свіжий гній, оскільки це може їх попалити.

Біля смородини потрібно обов’язково розкидати відро компосту чи перегною і розсипати пів літра деревного попелу. Не варто біля кущів розкидати свіжий гній, оскільки це може їх попалити. Картопляне лушпиння. Замість перегною можна використовувати лушпиння з картоплі. Його слід розкидати навколо кущів, а потім прикрити шаром тирси чи перегною. Це дозволить підживити ґрунт, зберегти вологу навколо кущів. А ще дасть можливість запобігти росту бур’янів.

Замість перегною можна використовувати лушпиння з картоплі. Його слід розкидати навколо кущів, а потім прикрити шаром тирси чи перегною. Це дозволить підживити ґрунт, зберегти вологу навколо кущів. А ще дасть можливість запобігти росту бур’янів. Дріжджі. Для приготування підживлення потрібно взяти 100 грамів свіжих чи 30 грамів сухих дріжджів. І розвести продукт в одному літрі води. Для того, щоб добриво швидше забродило, в суміш потрібно додати 0,5 склянки цукру і все ретельно перемішати. Необхідно, щоб цукор та дріжджі розчинилися у воді. Після цього у приготовану суміш варто додати 4 літри теплої води та залишити у темному місці на декілька діб. Кожного дня потрібно ретельно помішувати підкормку. Отримані добрива необхідно розділити на рівні частини по одній літрі. Кожну літру розвести у 9 літрах чистої води. Таким чином варто поливати кущі смородини у теплу суху погоду, по 3-5 літрів суміші на 1 кущ.

Раніше ми писали, яким копійчани засобом потрібно обробити город, щоб отримати наступного сезону великий урожай.

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