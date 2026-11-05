Сніданок без світла і води: топ-3 прості і смачні рецепти, для яких не знадобиться навіть чайник

Що приготувати без світла та води / © Credits

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Через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та об’єкти водопостачання України перед нами часто постає питання, що можна приготувати за таких умов. У матеріалі ТСН.ua зібрали рецепти збалансованих страв з простих і доступних продуктів.

У кожному варіанті є зернова основа, білковий продукт і овочі чи фрукти. І все — усе зі звичних листопадових запасів. Вода в цих рецептах не знадобиться, але важливо подбати про базову гігієну. Готуйте чистими руками, користуйтеся чистими посудом і столовими приборами.

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Хлібці із сардинами та квашеною капустою

Найпростіший солоний варіант можна приготувати навіть без ножа. Капуста додасть кислинки до риби, а хлібці залишаться хрусткими, якщо накладати начинку перед їжею.

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На одну порцію:

цільнозернові хлібці — 40 г;

готові консервовані сардини в олії — 100 г без надлишку олії;

квашена капуста — 100 г без зайвого розсолу.

Як готувати:

Відкрийте банку сардин і злийте надлишок олії. Перекладіть рибу на тарілку й розімніть виделкою. Розкладіть сардини на хлібцях, зверху додайте капусту. Окремо солити не потрібно.

Їжте одразу, поки хлібці не розмокли. Риба тут дає білок, хлібці — зернову основу, а капуста — овочеву частину сніданку. Додаткова олія не потрібна: вона вже є в консервах.

Лаваш із квасоляною намазкою та морквою

Якщо риби не хочеться, візьміть готову квасолю. Її можна розім’яти звичайною виделкою, а моркву дрібно нарізати — блендер і тертка не обов’язкові.

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На 1 порцію знадобляться:

цільнозерновий лаваш — 60 г;

консервована квасоля — 150 г без рідини;

морква — 80 г;

соняшникова або оливкова олія — 1 ч. л.;

паприка — за бажанням.

Обирайте квасолю без доданої солі або з невеликим її вмістом. Потрібна саме готова консервована, а не суха сира квасоля.

Як готувати:

Відкрийте банку. Злийте заливку через сито у ємність — вона знадобиться для намазки. Промивати квасолю для цього рецепта не потрібно. Розімніть квасолю з олією та, за бажанням, паприкою. Якщо маса надто густа, додайте трохи заливки з цієї ж банки. Моркву наріжте тонкою короткою соломкою або натріть на ручній тертці. Розподіліть намазку по лавашу, залишаючи вільні краї, додайте моркву й згорніть рулетом. Їсти можна одразу.

Квасоля забезпечує білкову частину, лаваш — зернову, а морква додає овочів і хрумкості до м’якої намазки.

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Хліб з арахісовою пастою та яблуком

Для солодкого сніданку замість бобової намазки підійде арахісова паста. Яблуко додасть соковитості, а кориця — аромату без додавання цукру.

На одну порцію знадобляться:

цільнозерновий хліб — 80 г;

арахісова паста без доданого цукру — 35 г;

заздалегідь вимите яблуко — 150 г;

кориця — за бажанням.

Як готувати:

Наріжте хліб скибками. Підсмажувати його не треба. Рівномірно намастіть скибки арахісовою пастою. Видаліть із яблука серцевину, наріжте його тонкими скибочками й викладіть на хліб. За бажанням присипте корицею та подавайте.

Паста додає білків і жирів, хліб — зернову основу, яблуко — фруктову частину.

Що відкласти на наступний сніданок

Поповнюючи запас продуктів для харчування без світла , беріть невеликі паковання на один прийом їжі, які за етикеткою можна зберігати без холодильника до відкриття. Консерви відкривайте перед їжею, а за відсутності надійного охолодження залишки не відкладайте.

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