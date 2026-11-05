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Сніданок без світла і води: топ-3 прості і смачні рецепти, для яких не знадобиться навіть чайник
Збалансований сніданок можна приготувати без води та світла. Зібрали найкращі прості рецепти.
Через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та об’єкти водопостачання України перед нами часто постає питання, що можна приготувати за таких умов. У матеріалі ТСН.ua зібрали рецепти збалансованих страв з простих і доступних продуктів.
У кожному варіанті є зернова основа, білковий продукт і овочі чи фрукти. І все — усе зі звичних листопадових запасів. Вода в цих рецептах не знадобиться, але важливо подбати про базову гігієну. Готуйте чистими руками, користуйтеся чистими посудом і столовими приборами.
Хлібці із сардинами та квашеною капустою
Найпростіший солоний варіант можна приготувати навіть без ножа. Капуста додасть кислинки до риби, а хлібці залишаться хрусткими, якщо накладати начинку перед їжею.
На одну порцію:
цільнозернові хлібці — 40 г;
готові консервовані сардини в олії — 100 г без надлишку олії;
квашена капуста — 100 г без зайвого розсолу.
Як готувати:
Відкрийте банку сардин і злийте надлишок олії.
Перекладіть рибу на тарілку й розімніть виделкою.
Розкладіть сардини на хлібцях, зверху додайте капусту. Окремо солити не потрібно.
Їжте одразу, поки хлібці не розмокли. Риба тут дає білок, хлібці — зернову основу, а капуста — овочеву частину сніданку. Додаткова олія не потрібна: вона вже є в консервах.
Лаваш із квасоляною намазкою та морквою
Якщо риби не хочеться, візьміть готову квасолю. Її можна розім’яти звичайною виделкою, а моркву дрібно нарізати — блендер і тертка не обов’язкові.
На 1 порцію знадобляться:
цільнозерновий лаваш — 60 г;
консервована квасоля — 150 г без рідини;
морква — 80 г;
соняшникова або оливкова олія — 1 ч. л.;
паприка — за бажанням.
Обирайте квасолю без доданої солі або з невеликим її вмістом. Потрібна саме готова консервована, а не суха сира квасоля.
Як готувати:
Відкрийте банку. Злийте заливку через сито у ємність — вона знадобиться для намазки. Промивати квасолю для цього рецепта не потрібно.
Розімніть квасолю з олією та, за бажанням, паприкою. Якщо маса надто густа, додайте трохи заливки з цієї ж банки.
Моркву наріжте тонкою короткою соломкою або натріть на ручній тертці.
Розподіліть намазку по лавашу, залишаючи вільні краї, додайте моркву й згорніть рулетом. Їсти можна одразу.
Квасоля забезпечує білкову частину, лаваш — зернову, а морква додає овочів і хрумкості до м’якої намазки.
Хліб з арахісовою пастою та яблуком
Для солодкого сніданку замість бобової намазки підійде арахісова паста. Яблуко додасть соковитості, а кориця — аромату без додавання цукру.
На одну порцію знадобляться:
цільнозерновий хліб — 80 г;
арахісова паста без доданого цукру — 35 г;
заздалегідь вимите яблуко — 150 г;
кориця — за бажанням.
Як готувати:
Наріжте хліб скибками. Підсмажувати його не треба.
Рівномірно намастіть скибки арахісовою пастою.
Видаліть із яблука серцевину, наріжте його тонкими скибочками й викладіть на хліб.
За бажанням присипте корицею та подавайте.
Паста додає білків і жирів, хліб — зернову основу, яблуко — фруктову частину.
Що відкласти на наступний сніданок
Поповнюючи запас продуктів для харчування без світла, беріть невеликі паковання на один прийом їжі, які за етикеткою можна зберігати без холодильника до відкриття. Консерви відкривайте перед їжею, а за відсутності надійного охолодження залишки не відкладайте.