Сніданок довгожителя: 100-літня жінка розповіла, що саме вона їсть на початку дня

Американка Маргарет Кемерон, якій нещодавно виповнилося 100 років, поділилася своїм секретом довголіття. Вона розповіла, який саме продукт вона вживає щоранку.

Про її життя розповіли в The Mirror.

25 січня Маргарет Кемерон святкувала своє сторіччя в колі рідних і друзів. Вона народилася в Глазго 1925 року, зростала в багатодітній родині разом з батьками Джанет і Вільямом та п'ятьма сестрами.

Після цього Маргарет вийшла заміж, і в них народилося п’ятеро дітей.

На пенсію вона вийшла у 58 років, а через два роки приєдналася до танцювального клубу, де танцювала щотижня протягом тридцяти років. Окрім того, вона стала реєстратором клубу та членом комітету.

У вільний час Маргарет із родиною любить відвідувати пантоміми, кіно та мюзикли.

В розмові про своє століття Маргарет поділилася: "Найприємнішим моментом цього дня було побачити моїх правнуків. Я почуваюся чудово і зовсім не відчуваю себе на 100 років — я досі відчуваю себе молодою".

А даючи пораду молодому поколінню, вона сказала: "Не беріть на себе борги!"

"Щоранку — танці та каша на сніданок. Секрет довголіття полягає в щасті та міцній родині", — поділилася жінка.

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