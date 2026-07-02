Сніданок з кабачків за лічені хвилини: топ-3 простих рецептів для літнього ранку

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Кабачки чудово підходять для ранкових страв. Вони швидко готуються, мають ніжний смак і добре поєднуються з яйцями, сиром, зеленню та овочами. З молодих плодів можна менш ніж за пів години приготувати поживний сніданок, який сподобається всій родині.

У матеріалі ТСН.ua пропонуємо три перевірені рецепти, які не потребують дорогих продуктів і завжди виходять вдалими.

1. Кабачкові оладки із сиром та зеленню

Це один із найпопулярніших сніданків із кабачків. Оладки виходять м’якими всередині, із золотистою скоринкою та приємним сирним смаком.

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Інгредієнти

молодий кабачок — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 80 г;

борошно — 3–4 ст. л.;

кріп або петрушка;

сіль і чорний перець;

рослинна олія для смаження.

Як приготувати

Натріть кабачок на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім добре відіжміть сік. Додайте яйця, натертий сир, дрібно нарізану зелень, перець і борошно. Перемішайте до однорідності.

Викладайте масу ложкою на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте приблизно по 3 хвилини з кожного боку до появи рум’яної скоринки. Подавайте зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.

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2. Омлет із кабачками та помідорами

Такий сніданок виходить легким, соковитим і водночас досить ситним. На його приготування знадобиться близько 15 хвилин.

Інгредієнти

кабачок — 1 невеликий;

яйця — 3 шт.;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 50 г;

зелена цибуля;

сіль;

мелений перець;

вершкове масло або рослинна олія.

Як приготувати

Кабачок наріжте тонкими кружечками або невеликими кубиками. Обсмажте його протягом кількох хвилин до м’якості. Додайте нарізаний помідор і готуйте ще 2 хвилини.

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Яйця збийте із сіллю та перцем, після чого залийте ними овочі. Посипте зверху тертим сиром і зеленою цибулею. Накрийте сковороду кришкою та готуйте на слабкому вогні 5–7 хвилин, доки омлет повністю не схопиться.

Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.

3. Гарячі кабачкові бутерброди на сковороді

Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичайним гарячим бутербродам. Основа виходить соковитою, а сир додає апетитної тягучої текстури.

Інгредієнти

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батон або тостовий хліб — 6 скибочок;

кабачок — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

часник — 1 зубчик;

кріп;

сіль;

рослинна олія.

Як приготувати

Натріть кабачок, трохи посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відіжміть рідину. Додайте яйце, натертий сир, подрібнений часник і зелень. Перемішайте начинку.

На кожен шматок хліба викладіть отриману масу рівним шаром. Розігрійте сковороду, налийте трохи олії та покладіть бутерброди начинкою вниз. Через 3–4 хвилини переверніть їх і підсмажте ще близько хвилини з іншого боку.

Подавайте гарячими зі свіжими овочами або легким салатом.

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Поради для ідеального сніданку

Молоді кабачки мають найніжнішу м’якоть і не потребують очищення від шкірки. Перед приготуванням завжди відтискайте натертий овоч, щоб позбутися зайвої вологи. Для більш насиченого смаку використовуйте кілька видів зелені одночасно. До кабачків чудово пасують сир, яйця, часник, кріп, базилік і чорний перець. Якщо хочете зробити страви менш калорійними, оладки можна запекти в духовці або приготувати в мультипечі.

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