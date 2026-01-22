Сніг насправді не білий: експерти здивували поясненням

Сніг / © iStock

Сніжинки є крихітними кристаликами льоду, який, як і вода, виглядає прозорим. Чому ж тоді сніг видається білим?

Відповіді експертів виданню Popular Science можуть здивувати.

Старший цифровий метеоролог додатку The Weather Channel та Weather.com Джонатан Беллес зазначив, що сніг є сукупністю сніжинок — частинки льоду, до якої під час падіння примерзає все більше і більше крихітних шматочків водяної пари і яка набуває шестикутної форми.

Завдяки своїй складній кристалічній формі, сніжинки відбивають світло майже як дзеркало, і це робить сніг білим.

Директор Національного центру даних про сніг та лід у Боулдері (штат Колорадо) Марк Серрезе пояснив, що білий колір снігу пов’язаний із сонячним світлом, яке випромінює всі кольори видимого спектру: червоний, помаранчевий, жовтий, синій, зелений, індиго та фіолетовий.

Коли ці кольори потрапляють на сніг, кожен багатогранний крижаний кристал, або сніжинка, розсіює кольори, як крихітна призма. Наші очі сприймають суміш цих кольорів як білий колір.

Яких кольорів буває сніг?

Експерти зазначили, що сніг не завжди буває білим.

«Піщинки можуть зробити сніг трохи золотисто-коричневим, також сніг може набути червоного відтінку, коли в повітрі чи на землі є іржа, або навіть бактерії чи водорості», — зауважив Джонатан Беллес.

У високогірних, засніжених районах, таких як гори Сьєрра-Невада в Каліфорнії, Французькі та Італійські Альпи, а також Гімалаї в Азії трапляються плями червоного снігу, який є результатом життєдіяльності Chlamydomonas nivalis — виду холодолюбних зелених водоростей, які процвітають у крижаній воді.

Червоний колір походить від яскраво-червоного каротиноїдного пігменту, який діє як сонцезахисний крем, захищаючи зелений хлорофіл водоростей від шкідливих ультрафіолетових променів і надаючи снігу рожевого або червонуватого кольору.

В Антарктиді послід пінгвіні часто забарвлює сніг у рожевий колір через пігменти з їжі, яку вони їдять, зокрема криля.

Блакитний відтінок льодовиків, який часто можна побачити в таких місцях, як Ісландія та Аляска, виникає тому, що товстий, щільний лід поглинає довші хвилі світла, такі як червоний та жовтий, і розсіює коротші сині хвилі назад до наших очей.

Що впливає на вигляд снігу

На вигляд снігу часто впивають хмари. За словами Марка Серрезе, вони можуть сприяти утворенню суворого та небезпечного зимового погодного явища, за якого майже неможливо відрізнити сніг від неба.

Низько розташовані шаруваті хмари, які вкривають небо, як простирадло, та вкрита снігом поверхня відбиватимуть світло однаково, повністю порушуючи сприйняття глибини. Це часто називають «плоским світлом», що означає розсіяне світло, яке усуває тіні, роблячи все однорідним.

Існує також так звана снігова сліпота.

«Уявіть собі сніжинки як крихітні частинки розбитого дзеркала, що злиплися разом. Посвітіть ліхтариком на ці частини, і ви осліпнете. Коли сонячне світло потрапляє на всі ці окремі сніжинки, воно розсіює це світло прямо назад на вас», — каже Беллес.

Здатність снігу відбивати сонячне ультрафіолетове випромінювання є причиною того, що ви також можете отримати сильні сонячні опіки під час катання на лижах або на вулиці в снігу. Тому варто носити сонцезахисні окуляри і використовувати сонцезахисний крем для захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Тож насправді ковдра свіжого білого снігу насправді містить всі кольори веселки. Ці кольори просто здаються чистим білим.

