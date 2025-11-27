Собака безпереревно росла: пара придбала крихітного бігля, але щось пішло не так (фото)

Крихітний песик, коли почав рости, виявився зовсім не біглем / © Newsweek

Пара із Пітсбурга, штат Пенсільванія у США, вирішила завести нового собаку й шукала цуценя породи бігль на різноманітних майданчиках, намагаючись заощадити кошти. Їм вдалося знайти омріяного цуцика, однак з часом вони зрозуміли, що щось пішло не так.

Сімейній парі вдалося знайти цуценя серед оголошень у Facebook, де вони виклали за нього всього 300 доларів, що набагато менше, аніж хочуть на професійних майданчиках. Історію своїх батьків розповів Карл Унггой у TikTok.

Натрапивши на оголошення, пара домовилася із продавцем про живу зустріч, однак умови склалися так, що батьки Карла не могли ретельно роздивитися цуценя. При цьому тривожним сигналом стало те, що продавець «дуже поспішав», як зазначив хлопець у коментарі для видання Newsweek.

«Коли вони туди приїхали, людина вийшла з машини, тримаючи цуценя, і одразу підійшла до вікон мого тата. Тремтячи, він запитав мого тата, чи все гаразд, ніби поспішав», — зазначив Карл.

До того ж, коли батько передав гроші, продавець їх навіть не рахував. Щаслива пара не зауважила нічого підозрілого, оскільки їм вдалося знайти омріяного собаку і ще й заощадити кошти.

Коли все пішло не так

Після повернення додому цуценяті дали ім’я Белла. Упродовж перших місяців все було чудово й цуценя виглядало так, як і інші біглі. Проте за деякий час батьки почали тривожитися, оскільки улюблениця безперервно росла.

Цуценя виявилося собакою породи кунхаунд / © Newsweek

Зрештою, з’ясувалося, що Белла — зовсім не бігль, а, радше, кунхаунд.

Попри це, сім’я обожнює свою улюбленицю й щаслива, що собака зростає у них. Белла підкорила серця як батьків, так і самого Карла, через що вони не скаржаться, а лише спостерігають за тим, як змінюється цуценя.

Історія стала популярною серед користувачів TikTok й зібрала там понад 160 тисяч уподобань та ще понад 1000 коментарів.

«Чесно кажучи, вона дійсно була схожа на бігля, коли була цуценям», — зауважив один із користувачів.

Інша коментаторка звернула увагу, що цуценя було розміром з дорослого бігля у момент, коли сім’я його прихистила.

Нагадаємо, власниця такси на прізвисько Болілло була впевнена, що її улюбленець залишиться маленьким, проте собака виріс до верхньої межі стандарту породи і здивував навіть ветеринара.