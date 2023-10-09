Собака більше не сходить в туалет вдома: ветеринари розповіли, що потрібно зробити

Наші друзі менші приносять чимало радості та позитивних емоцій. Але в кожної собаки свій характер, тому інколи буває важко привчити її ходити до туалету на вулиці.

Варто звернути увагу, що деколи нетримання сечі у собак пов'язане з певними хворобами чи фізичними особливостями. Тому спочатку потрібно виключити таку можливість. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, про породи собак, яким взимку точно знадобиться одяг.

Якщо ж собака цілком здорова, її поведінку можна коригувати. Такі проблеми слід вирішувати з кінологом. Часто буває, що собаці не вистачає уваги господаря і вона намагається отримати її таким способом.

Також ветеринари рекомендують звернути увагу на те, скільки часу ви проводите на свіжому повітрі. Встановлена норма — від 20 до 60 хвилин. Взимку та в холодну погоду можна гуляти менше або одягнути собаку. Так вам не доведеться скорочувати час прогулянки, але і здоров'я вашого улюбленця не буде наражатися на небезпеку.

Дуже важливо, щоб прогулянки відбувалися за розкладом. Так ви привчите собаку до туалету на вулиці в певний час дня. Ветеринари стверджують, що гуляти з чотирилапим другом потрібно не менше двох разів на день: вранці та ввечері. Але часом сечовий міхур собак вимагає ще однієї, короткої (не більше 10 хвилин) прогулянки вдень.

Не варто лаяти улюбленця, якщо він залишив "калюжу" в домі. Так ситуацію ви можете лише погіршити. Після такого тварина буде постійно випорожнюватися вдома.

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