Собака Луна знайшлася аж за два роки після зникнення: зворушливий момент зустрічі з господарем (відео)

Власник не втрачав надії побачити Луну знову, але все одно був приголомшений після того, як йому зателефонували зі служби контролю за тваринами.

Собака Луна знайшлася аж за два роки після свого зникнення. Якимось чином вона опинилася за 1 609 кілометрів від дому.

Про це пише UPI.

Тоні Дункан зі штату Мериленд (США) не втрачав надію і хотів знову побачити свою улюбленицю на прізвисько Луна. Чоловік був приголомшений після того, як йому зателефонували зі служби контролю за тваринами.

Господар не втрачав надії знову побачити свого собаку

Чоловік розповів, що його собака на прізвисько Луна зникла з його будинку в Мардела-Спрінгс після того, як погналася за дикими тваринами в лісі, що поруч, і не повернулася.

За словами Дункана, він не втрачав надії побачити Луну знову, але все одно був приголомшений після того, як минулого тижня йому зателефонували зі служби контролю за тваринами Лабелль у Флориді.

Співробітники відділу з контролю за тваринами повідомили чоловікові, що на стоянці магазину LaBelle Walmart було знайдено собаку, в якої знайшли мікрочип, який допоміг визначити, що це і є зникла Луна.

Того ж дня американець сів у машину і вирушив за 1 609 кілометрів, щоб возз'єднатися зі своєю домашньою твариною.

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