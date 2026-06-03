Собака зустрічає вас з іграшкою в зубах: що насправді означає ця звичка

Собака / © Associated Press

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Багато власників собак помічали, що їхні улюбленці зустрічають господарів біля дверей не лише радісним вилянням хвоста, а й іграшками, капцями чи іншими предметами в зубах. Експерти пояснюють: така поведінка має як природне, так і набуте походження.

Про це повідомило видання Express.

Обговорення цієї звички набрало популярності після допису одного з користувачів Reddit, який розповів, що його собака щоразу приносить іграшку, коли хтось із членів родини повертається додому. Власник поцікавився, чи таким чином тварина запрошує до гри, хизується своєю знахідкою або намагається щось повідомити.

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Фахівці служби догляду за домашніми тваринами у штаті Вісконсин зазначають, що така поведінка є позитивним сигналом. На їхню думку, вона може бути пов’язана з давніми інстинктами собак. У природі вовки та дикі собаки переносили здобич до лігва або ховали запаси їжі, тому звичка приносити предмети вважається своєрідним відголоском мисливської поведінки.

Водночас ветеринари наголошують, що значну роль відіграло і селекційне розведення. Зокрема, ретриверів виводили для того, щоб вони обережно приносили здобич мисливцям, а деякі породи тер’єрів — для боротьби з дрібними шкідниками. Саме тому «така поведінка, пов’язана з перенесенням здобичі, може символізувати горде витягування вбитої тварини з-під землі».

Однак експерти вважають, що важливим чинником є й реакція самих господарів. Коли собака приносить іграшку, люди часто відповідають похвалою, лагідними словами або увагою. Тварина запам’ятовує позитивну реакцію та повторює дії, які допомагають отримати схвалення й додаткове спілкування.

У коментарях до обговорення власники собак також поділилися власними спостереженнями. Одні вважають, що улюбленці просто шукають спосіб виплеснути радість і хвилювання, інші пов’язують це з дресируванням, під час якого собак привчали брати іграшки замість того, щоб стрибати на людей.

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Нагадаємо, раніше кінолог розповів, як правильно відучити собаку тягнути повідець та пояснив, чому виникає така поведінка.

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