Собаки, які не мають неприємного запаху: їх зручно тримати у квартирі

Собаки, яких зручно тримати у квартирі: вони не пахнуть.

Часто у помешканнях, де живе собака, можна відчути характерний запах чотирилапого улюбленця. Порід собак, які зовсім не мають запаху, не існує. Запах для собак — це спосіб спілкування та передачі важливої ​​інформації. Але є породи собак, які майже не пахнуть. Крім того, запах залежить від здоров'я улюбленця та його доглянутості, насамперед шерсті. Є велика різниця між запахом здорового вихованця та неприємним запахом псини. Якщо вихованець здоровий, проводяться усі потрібні гігієнічні процедури, то можна як мінімум уникнути характерного запаху псини.

На запах собаки впливає тип шерсті та наявність підшерстя. Фахівці ділять породи собак з мінімальним запахом саме залежно від цього на такі групи:

Довгошерсті породи, які не мають підшерстя, які тому не пахнуть псиною. Але довга шерсть вбирає запах всього, що оточує вихованця, тому таким собакам потрібний ретельний догляд.

Породи з шерстю середньої довжини та короткою без підшерстя починають пахнути псиною, коли намокають.

Породи з жорсткою шерстю, у яких немає підшерстя, кучеряві породи практично не пахнуть.

Голі породи собак, без шерсті.

Породи собак, які не пахнуть

Фахівці рекомендують такі породи собак для дому:

Йоркширський тер'єр

Шерсть йоркширського тер'єра абсолютно пряма, через що її часто називають волоссям, за яким, звичайно, потрібно постійно доглядати. Собаки цієї породи мають ще величезний плюс — вони практично не линяють.

Йоркширський тер'єр

Вест-хайленд-уайт-тер'єр

Біла жорстка шерсть вест-хайленд-уайт-тер'єрів має щільне підшерстя з хутра, яке захищає їх від холодної температури навіть узимку. Стрижка за нормами породи протипоказана, оскільки від неї змінюється структура шерсті. Додатковою турботою власників вестів стає підтримка її білого кольору.

Вест-хайленд-уайт-тер'єр

Американський голий тер'єр

Собаки цієї породи можуть бути двох типів — без шерсті та з мінімальним шерстяним покривом. Вони схильні до переохолодження і згубного впливу від прямих сонячних променів.

Американський голий тер'єр

Ши-тцу

Ши-тцу мають довгу шерсть, що складається з покривного волосся і м'якого підшерстя. Оскільки шерсть вихованців схильна до звалювання, її необхідно розчісувати щодня, або постригти її, полегшивши тим самим щоденне розчісування.

Ши-тцу

Мальтійська болонка

Мальтійські болонки (мальтезе) не линяють і, хоча у представників цієї породи довга і густа шерсть, вони практично не викликають алергії і не пахнуть. Купають болонок щотижня, для цієї процедури використовують спеціальні шампуні та кондиціонери.

Мальтійська болонка

Бішон-фрізе

Бішон-фрізе — представник болонок французького походження . Їхня біла кучерява шерсть нагадує м'яку повітряну шубку. Шерсть бішон-фрізе не збивається, не намокає під дощем, не линяє. Купають французьких болонок раз на місяць.

Бішон фрізе

Брюссельський гриффон

Шерсть гриффона густа і груба на дотик. Вихованця такої породи потрібно регулярно вичісувати, причому на морді — щодня, щоб підтримувати охайний зовнішній вигляд. Не варто купати гриффона частіше, ніж двічі на місяць.

Брюссельський гриффон

Басенджі

Представники цієї породи практично не пахнуть і чудово справляються з гігієною самостійно — вони вмиваються подібно до кішок. Шерсть собак такої породи зовсім не має запаху, навіть якщо її змочити водою.

Басенджі

Пудель

Шерсть пуделів може бути кучерявою та шнуровою. У будь-якому разі вона практично не пахне, але потребує регулярного та ретельного догляду. Представникам породи потрібна систематична стрижка, купають пуделів приблизно двічі на місяць.

Пудель

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