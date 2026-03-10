Собаки для родини з дітьми: експерти назвали 6 найменш агресивних порід

Мопс / © Unsplash

Вибір собаки для родини — відповідальне рішення, і один із ключових критеріїв — характер тварини. Ветеринари визначили породи, які вирізняються дружелюбністю, спокійним темпераментом і добре ладнають із дітьми.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці наголошують: жодна порода не гарантує абсолютної відсутності агресії. За словами докторки ветеринарної медицини Еймі Ворнер, темперамент собаки формується під впливом генетики, ранньої соціалізації, дресирування та умов утримання. Водночас деякі породи історично мають репутацію більш орієнтованих на людину та сімейний спосіб життя.

До переліку найменш агресивних собак, рекомендованих ветеринарами та високо оцінених Американським кінологічним клубом (AKC), увійшли шість порід.

Лабрадор-ретривер

Одна з найпопулярніших сімейних порід. Лабрадори відомі терплячістю, бажанням догодити господарю та здатністю швидко адаптуватися до життя з дітьми. За умови регулярних фізичних навантажень вони демонструють стабільний і дружній характер. Середня тривалість життя — 11–13 років.

Ньюфаундленд

Попри великі розміри, ці собаки мають спокійний і лагідний темперамент. Раніше їх використовували як рятувальників на воді. Ветеринари відзначають їхню відданість і терплячість до дітей. Живуть у середньому 9–10 років.

Мопс

Невелика порода-компаньйон, яку історично не використовували для охорони чи полювання. Мопси орієнтовані на спілкування з людьми, грайливі та зазвичай не проявляють агресії. Водночас експерти радять враховувати їхню схильність до проблем із диханням і перегріву. Тривалість життя — 13–15 років.

Віппет

Хоча ця порода відома швидкістю, у домашніх умовах віппети поводяться спокійно та ніжно. Вони чутливі до атмосфери в родині, рідко гавкають і добре реагують на м’яке навчання. Середня тривалість життя — 12–15 років.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Порода з історією компаньйона при королівських дворах. Відзначається лагідністю, прагненням бути поруч із господарем і здатністю знаходити спільну мову з дітьми та іншими тваринами. Живе зазвичай 12–15 років.

Золотистий ретривер

Цю породу виводили для полювання з акцентом на м’яку поведінку та контрольованість. Золотисті ретривери вирізняються терплячістю, розумом і доброзичливістю, що робить їх популярним вибором для сімей із дітьми. Тривалість життя — 10–12 років.

Нагадаємо, деякі породи собак потребують значно менше уваги до догляду та фізичних навантажень. Експерт назвав чотири варіанти, які підходять навіть для невеликих квартир.