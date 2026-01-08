Собаки не просто сумують: що насправді відбувається з ними, коли ви йдете

Собака / © Associated Press

Домашні собаки часто переживають тривогу розлуки, коли господарі залишають дім, проте рекомендації RSPCA та поради фахівців можуть допомогти тваринам легше переносити самотність. Власники добре знають цей погляд — сум’яття в очах улюбленця на порозі та вибух радості після повернення. Але пояснити собаці, що господар скоро знову з’явиться, практично неможливо.

Про це повідомило видання Express.

Експерти зазначають, що багато тварин відчувають не просто смуток, а справжню паніку. Популярний користувач TikTok @pawfyshop порівнює це з реакцією маленької дитини, яка раптом втратила маму. Тож для зниження стресу важливим є поступове тренування і створення умов, у яких пес почувається безпечніше.

Серед найпростіших методів — залишити собаці річ із вашим запахом або дати заняття, що утримає увагу, наприклад, килимок для нюхових ігор. Такі поради з’явилися після попередження RSPCA: організація закликала не ігнорувати емоційний стан тварини та не дозволяти їй «плакати» за відсутності господаря, адже це може мати негативні наслідки для нервової системи.

У RSPCA додають, що виявити проблему непросто: половина собак із поведінкою, пов’язаною з розлукою, не демонструють явних ознак, коли власник поруч. Тож фахівці радять давати «спеціальні» іграшки — щось довготривале, на кшталт м’якого конга чи жувальних ласощів. Перед цим важливо переконатися, що пес залюбки користується ними, коли господар удома. Якщо ж тварина ігнорує іграшку наодинці, це може свідчити про стрес.

Ще один спосіб допомогти — спокійна підготовка перед відходом. Собаку рекомендують вигуляти, дати змогу сходити до туалету та трохи потренуватися. Повернутися додому слід щонайменше за півгодини до виходу, а тварині — запропонувати невеличку порцію їжі або іграшку-годівничку, адже ситий пес краще розслабляється.

Якщо собака не звик залишатися один або власник відсутній понад чотири години, RSPCA радить звернутися до няні для собак або до фахівця з вигулу. Організація наголошує: деякі собаки починають нервувати вже за кілька хвилин після того, як господар піде, — або навіть до того, як двері зачиняться.

Послуги догляду дають змогу тварині не залишатися наодинці надто довго і значно зменшують рівень стресу, який вона може переживати в періоди самотності.

