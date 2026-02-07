Собаки з "милою" зовнішністю можуть бути нездоровими: ветеринар назвав п’ять небезпечних рис

Мопс / © Unsplash

Ветеринар попереджає: окремі фізичні риси, які вважають «привабливими» у собак, насправді можуть свідчити про схильність до серйозних хвороб. За його словами, такі характеристики стали звичними через селекційне розведення, але суттєво погіршують якість і тривалість життя тварин.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринар Бен Сімпсон-Вернон пояснив у TikTok, що поширені риси, які роками формувалися у популярних порід, нерідко роблять собак менш витривалими та більш уразливими до хвороб. Він закликав потенційних власників ретельно зважувати вибір породи.

Короткі ноги

Породи на кшталт такс, коргі чи бассет-хаундів мають укорочені кінцівки через селекцію. Ветеринар зазначає, що така будова ускладнює рух, знижує фізичну активність і підвищує ризик ожиріння. Також короткі лапи часто пов’язані з проблемами суглобів і серйозним ураженням міжхребцевих дисків.

Шкірні складки

Англійські та французькі бульдоги, шарпеї та інші породи зі зморшкуватою шкірою схильні до постійних запалень, натирання та інфекцій. За даними PDSA, дерматит шкірних складок — одна з найпоширеніших проблем у таких собак. Через будову морди вони також гірше «читають» міміку інших собак.

Коротка (приплюснута) морда

Бульдоги, мопси, боксери й ши-тцу належать до брахіцефальних порід. Вкорочена морда спричиняє труднощі з диханням, проблеми зі сном, регуляцією температури та травленням. За словами Сімпсон-Вернона, ці пси можуть навіть задихатися уві сні через власне м’яке піднебіння.

Опущені повіки

Бассет-хаунди, бладхаунди та мастифи часто мають надмірно низькі повіки. Це викликає сухість очей, подразнення та схильність до інфекцій, зокрема кон’юнктивіту. Багатьом собакам потрібні регулярні зволожувальні краплі, а іноді — хірургічне втручання.

Мерлеве забарвлення

Плямистий окрас, поширений у окремих порід, пов’язаний із геном мерль. Він часто супроводжується блакитними або різнокольоровими очима, але також може нести ризики порушень слуху та зору.

