Собаки з "милою" зовнішністю можуть бути нездоровими: ветеринар назвав п’ять небезпечних рис
Окремі фізичні риси, які роками формувалися у собак через селекцію, можуть бути сигналом серйозних захворювань. Ветеринар назвав п’ять таких ознак.
Ветеринар попереджає: окремі фізичні риси, які вважають «привабливими» у собак, насправді можуть свідчити про схильність до серйозних хвороб. За його словами, такі характеристики стали звичними через селекційне розведення, але суттєво погіршують якість і тривалість життя тварин.
Про це повідомило видання Express.
Ветеринар Бен Сімпсон-Вернон пояснив у TikTok, що поширені риси, які роками формувалися у популярних порід, нерідко роблять собак менш витривалими та більш уразливими до хвороб. Він закликав потенційних власників ретельно зважувати вибір породи.
Короткі ноги
Породи на кшталт такс, коргі чи бассет-хаундів мають укорочені кінцівки через селекцію. Ветеринар зазначає, що така будова ускладнює рух, знижує фізичну активність і підвищує ризик ожиріння. Також короткі лапи часто пов’язані з проблемами суглобів і серйозним ураженням міжхребцевих дисків.
Шкірні складки
Англійські та французькі бульдоги, шарпеї та інші породи зі зморшкуватою шкірою схильні до постійних запалень, натирання та інфекцій. За даними PDSA, дерматит шкірних складок — одна з найпоширеніших проблем у таких собак. Через будову морди вони також гірше «читають» міміку інших собак.
Коротка (приплюснута) морда
Бульдоги, мопси, боксери й ши-тцу належать до брахіцефальних порід. Вкорочена морда спричиняє труднощі з диханням, проблеми зі сном, регуляцією температури та травленням. За словами Сімпсон-Вернона, ці пси можуть навіть задихатися уві сні через власне м’яке піднебіння.
Опущені повіки
Бассет-хаунди, бладхаунди та мастифи часто мають надмірно низькі повіки. Це викликає сухість очей, подразнення та схильність до інфекцій, зокрема кон’юнктивіту. Багатьом собакам потрібні регулярні зволожувальні краплі, а іноді — хірургічне втручання.
Мерлеве забарвлення
Плямистий окрас, поширений у окремих порід, пов’язаний із геном мерль. Він часто супроводжується блакитними або різнокольоровими очима, але також може нести ризики порушень слуху та зору.
