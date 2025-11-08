Сода і оцет не допоможуть: фахівець розповів як правильно почистити заблоковані стоки без використання хімії

Як почистити заблоковані стоки без використання хімії / © Credits

Реклама

Засмічення каналізації — одна з найпоширеніших побутових проблем. Фахівці застерігають, що популярний домашній метод боротьби із засміченням — використання соди та оцту — часто виявляється неефективним і навіть може пошкодити труби.

Різні типи блокування вимагають різної тактики. Водночас визначення місця розташування блокування є ключовим, передає The Mirror.

Кухонні раковини зазвичай страждають від накопичення жиру та залишків їжі, у той час, як зливи у ванній кімнаті зазвичай борються з поєднанням мильного нальоту, волосся та відмерлої шкіри.

Реклама

Досвідчений сантехнік і генеральний директор «Ace Plumbing» Джастін Корнфорт наголосив на необхідності застосовування цілеспрямованих методів усунення засмічення каналізації.

Він застерігає від марнування часу на використання традиційних засобів, таких як — змішування харчової соди або ж інших домашніх розчинів.

Використання розчину із соди та оцту не є дуже ефективним засобом для чищення труб / © pixabay.com

Пропри те, що ця комбінація (сода та оцет) може допомогти із незначними засміченнями на кухні, Джастін запевняє, що вона «нічого не робить з волоссям та засміченнями у ванній кімнаті».

Для боротьби зі стійкими засміченнями у ванній, особливо які утворилися від накопичення волосся, експерт радить відмовитися від хімічних засобів на користь механічних методів. Його головна рекомендація — використовувати дренажний шнек (спеціальний інструмент), який, за його словами, ідеально вловлює волосся і швидко звільняє стік.

Реклама

«Дренажний шнек із нержавіючої сталі буде чудовим та довговічним інструментом, на відміну від дешевших пластикових альтернатив, які можуть зламатися та погіршити проблему», — зазначив фахівець.

Для тих, у кого під рукою немає такого інструмента, Джастін пропонує використовувати дротяну вішалку для одягу: повністю випряміть її, тримаючи маленький гачок на одному кінці, та обережно просуньте у злив, щоб витягнути волосся та інше сміття.

Також фахівець зазначає, що засмічення на кухні добре піддаються ферментативним засобам для чищення зливів. Ці природні розчини містять ферменти, а іноді й бактерії, які розщеплюють органічні речовини, такі як жир, крохмаль та білок.

За словами Джастіна, ці засоби будуть набагато кращими за оцет, харчову соду та навіть агресивні хімічні засоби для видалення засмічень, пов’язаних із жиром.

Реклама

Натуральні засоби діють м’яко, що робить їх чудовим вибором для регулярної профілактики на кухні, попри повільнішу дію проти твердих мінеральних відкладень. Вони є безпечною та практичною заміною оцту й соди.

Ці рішення схвалені сантехніками, оскільки ефективно прочищають стоки, залишаючи труби цілими.

Раніше фахівці розповіли про засоби для чищення, які шкодять сантехніці.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.