- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
Соковиті котлети по секрету наших бабусь: як трохи манки змінює фарш
Котлети наших бабусь і сьогодні викликають теплу ностальгію. Вони були соковитими, ніжними та мали особливий смак, який складно повторити. Таємниця полягала в простому інгредієнті — манній крупі. Її додавали у фарш замість хліба або разом із ним.
Манка добре вбирала зайву вологу та утримувала соки всередині котлет. Завдяки цьому м’ясо залишалося м’яким навіть після обсмажування. Крім того, крупа робила фарш більш однорідним — котлети не розпадалися і прекрасно тримали форму на сковороді.
Господині цінували манку за доступність і універсальність: вона була недорогою та завжди під рукою. Дехто додавав її у фарш заздалегідь і залишав настоятися — крупа набухала й робила котлети ще ніжнішими.
Кулінари відзначають, що манка виконувала роль своєрідного “зв’язуючого елемента”. Вона могла замінити яйця чи хліб, яких не завжди вистачало.
Сьогодні про цей спосіб багато хто забув. Але ті, хто наважується спробувати його знову, здивовані результатом. Сучасні рецепти часто використовують панірувальні сухарі, проте саме манка надає котлетам ту саму неперевершену соковитість.
Дієтологи підтверджують: невелика кількість манки не шкодить поживній цінності страви, а навпаки — робить її більш збалансованою. Деякі господині експериментують із курячим або рибним фаршем, додаючи манку, і завжди отримують надзвичайно м’які котлети.