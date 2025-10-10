- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Солодкі гарбузові вафлі без клопоту: простий рецепт ідеального сніданку
За цим рецептом ідеальними вийдуть не лише вафлі, а й оладки, смажені на сковорідці.
Гарбуз — універсальний овоч, з якого можна зробити чимало страв — і солодких, і солоних. Дуже смачними й поживними виходять гарбузові вафлі. Рецепт дуже простий, швидкий та ідеально підійде для сніданку.
ТСН.ua підготував рецепт від кулінарної блогерки Вікторії Келбас.
Особливість цього рецепту в тому, що гарбуз можна взяти сирим, а не попередньо запікати в духовці та перебивати в пюре. Також, ділиться кулінарка, якщо ви не маєте вафельниці, то з тіста можна посмажити оладки на пательні. Вони також вийдуть неймовірними.
Інгредієнти на 6–10 вафель:
300 г сирого гарбуза
3 яйця
50 г цукру
10 г ванільного цукру
0,5 ч. л. кориці
3 ст. л. сметани
200–250 г борошна
1 ч. л. розпушувача
Приготування
Очищаємо гарбуз від шкірки та натираємо його на дрібну тертку.
До гарбуза додаємо яйця і сметану, а також усі сухі інгредієнти — цукор, борошно, розпушувач.
Все перемішуємо до однорідної маси. Має вийти тугеньке тісто.
Розігріваємо вафельницю та кладемо до неї одну-дві ложки тіста, залежно від її розміру. Печемо вафельки до рум’яності.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом солодких млинців з гарбуза.