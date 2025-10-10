Солодкі гарбузові вафлі без клопоту: простий рецепт ідеального сніданку

Гарбуз / © Credits

Гарбуз — універсальний овоч, з якого можна зробити чимало страв — і солодких, і солоних. Дуже смачними й поживними виходять гарбузові вафлі. Рецепт дуже простий, швидкий та ідеально підійде для сніданку.

ТСН.ua підготував рецепт від кулінарної блогерки Вікторії Келбас.

Особливість цього рецепту в тому, що гарбуз можна взяти сирим, а не попередньо запікати в духовці та перебивати в пюре. Також, ділиться кулінарка, якщо ви не маєте вафельниці, то з тіста можна посмажити оладки на пательні. Вони також вийдуть неймовірними.

Інгредієнти на 6–10 вафель:

300 г сирого гарбуза

3 яйця

50 г цукру

10 г ванільного цукру

0,5 ч. л. кориці

3 ст. л. сметани

200–250 г борошна

1 ч. л. розпушувача

Приготування

Очищаємо гарбуз від шкірки та натираємо його на дрібну тертку. До гарбуза додаємо яйця і сметану, а також усі сухі інгредієнти — цукор, борошно, розпушувач. Все перемішуємо до однорідної маси. Має вийти тугеньке тісто. Розігріваємо вафельницю та кладемо до неї одну-дві ложки тіста, залежно від її розміру. Печемо вафельки до рум’яності.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом солодких млинців з гарбуза.