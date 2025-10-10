ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Солодкі гарбузові вафлі без клопоту: простий рецепт ідеального сніданку

За цим рецептом ідеальними вийдуть не лише вафлі, а й оладки, смажені на сковорідці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гарбуз.

Гарбуз / © Credits

Гарбуз — універсальний овоч, з якого можна зробити чимало страв — і солодких, і солоних. Дуже смачними й поживними виходять гарбузові вафлі. Рецепт дуже простий, швидкий та ідеально підійде для сніданку.

ТСН.ua підготував рецепт від кулінарної блогерки Вікторії Келбас.

Особливість цього рецепту в тому, що гарбуз можна взяти сирим, а не попередньо запікати в духовці та перебивати в пюре. Також, ділиться кулінарка, якщо ви не маєте вафельниці, то з тіста можна посмажити оладки на пательні. Вони також вийдуть неймовірними.

Інгредієнти на 6–10 вафель:

  • 300 г сирого гарбуза

  • 3 яйця

  • 50 г цукру

  • 10 г ванільного цукру

  • 0,5 ч. л. кориці

  • 3 ст. л. сметани

  • 200–250 г борошна

  • 1 ч. л. розпушувача

Приготування

  1. Очищаємо гарбуз від шкірки та натираємо його на дрібну тертку.

  2. До гарбуза додаємо яйця і сметану, а також усі сухі інгредієнти — цукор, борошно, розпушувач.

  3. Все перемішуємо до однорідної маси. Має вийти тугеньке тісто.

  4. Розігріваємо вафельницю та кладемо до неї одну-дві ложки тіста, залежно від її розміру. Печемо вафельки до рум’яності.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом солодких млинців з гарбуза.

Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie