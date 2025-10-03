ТСН у соціальних мережах

216
1 хв

Солодкі млинці з гарбуза: простий рецепт улюбленої страви

Гарбузові млинці прекрасно поєднуються із різноманітними начинками.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Млинці.

Млинці / © Pixabay

Млинці - страва, яку чи не кожний любить з дитинства. Кожна господиня має свій рецепт та секретний інгредієнт. Коли ж хочеться спробувати щось особливе, можна додати гарбуз. Особливо зараз це актуально, адже сезон цього овочу у розпалі. Такі млинці прекрасно поєднуються із різноманітними начинками.

ТСН.ua підготував рецепт гарбузових млинців від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

  • 300 г гарбузового пюре

  • 3 яйця

  • 2 ст. л. цукру

  • 300 мл молока

  • 250 г пшеничного борошна

  • 3 ст. л. олії

  • 10 г ванільного цукру

Приготування

  1. Гарбуз почистьте від шкірки. Наріжте невеликими скибками та запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці. Це приблизно 20-25 хв. Потім потовчіть гарбуз.

  2. У миску додайте яйця, звичайний цукор і ванільний цукор. Збийте інгредієнти міксером до стану піни.

  3. Додайте до цієї маси молоко та гарбузове пюре, перемішайте.

  4. Додайте до рідких інгредієнтів борошно та замісіть віничком тісто. Додайте олію олії та ще раз перемішайте. Млинцеве тісто повинно бути рідким.

  5. Розігрійте сковорідку. Вилийте черпаком невелику порцію тіста. Розподіліть його рівномірно поверхнею пательні.

  6. Смажте млинець по 1-2 хв з кожного боку до рум’яності.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом оладок з гарбуза.

