Сомельє назвав поширену помилку в зберіганні вина після відкоркування, що перетворює його на отруту

Цю помилку припускає багато людей, але експерт стверджує, що пити напій після такого зберігання шкідливо для здоров'я.

Дуже часто люди недопиту відкриту пляшку вина ставлять до холодильника. Проте сомельє та директор компанії з оренди барів Spin&Shake Браян Левато попереджає, що це груба помилка, про яку вже час забути.

За його словами, будь-яке вино (біле, червоне, сухе, ігристе, солодке) в жодному разі не можна зберігати у холодному місці, якщо ви не хочете, щоб його смак та якість сильно зіпсувалися.

Він каже, що вина можна ставити до холодильника перед важливою подією, щоб довести їх до прохолодного стану. Проте зберігати ці напої довготривалий період не можна через те, що низький рівень вологості призводить до висихання корку. Тому вино окислюється і псується.

Натомість, сомельє пропонує ставити пляшку вина, яку ви вже відкоркували, у темне місце (без потрапляння сонячних променів) зі стабільною температурою повітря +7 – +18°C. Наприклад, це може бути комора в коридорі, підвал, гараж чи шафа.

Не варто також зберігати відкриту пляшку вина на полицях над холодильником. Оскільки ця техніка виділяє тепло під час своєї роботи, яке піднімається нагору. Такі коливання температури негативно впливають на якість напою, адже призводять до його розширення та стистення. Корок може виштовхуватися, тому всередину проникає повітря, що може призвести до передчасного псування продукту.

Скільки ж можна зберігати відкрите вино? Експерт стверджує, якщо ви навіть закоркуєте пляшку, але потім поставите до холодильника, то напій буде придатним максимум 3-5 днів. Потім він повністю окислиться, а тому в ньому сформуються отруйні для організму речовини.

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