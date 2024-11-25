Сонце, вітер чи біогенератори: які альтернативні джерела енергії існують

Як забезпечити себе електроенергією та теплом у разі блекауту, скільки це коштує і наскільки це вигідно.

Руйнування енергетичної інфраструктури під час війни стимулювало українців шукати альтернативні джерела енергії.

Видання Mind розовіло, як забезпечити себе електроенергією та теплом у разі блекауту, скільки це коштує і наскільки це вигідно.

Що таке альтернативні джерела енергії?

Це енергія, яка виробляється без використання викопного палива, зокрема з сонця, вітру, води, геотермальних джерел або біомаси. 2023 року Україна отримала 20% своєї електроенергії завдяки таким джерелам. До 2030 року уряд планує збільшити цей показник до 27%. На глобальному рівні прогнозують, що до 2050 року 90% електроенергії вироблятиметься з відновлюваних джерел.

Сонячні електростанції (СЕС)

Сонячні панелі перетворюють сонячне світло на електрику. Вони можуть встановлюватися як на великих фермах, так і на дахах приватних будинків або навіть на балконах багатоповерхівок. Завдяки цьому, навіть під час відключення електроенергії працюють ліфти та водопостачання.

Уряд підтримує перехід на сонячну енергію: скасовано мито та ПДВ на сонячне обладнання, а також впроваджено пільгове кредитування для домогосподарств і бізнесу. Наприклад, на придбання сонячних або вітрових станцій потужністю до 10 кВт можна отримати до 480 000 грн кредиту, а держава компенсує відсоткову ставку на 10 років.

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Проте, крім самих панелей, необхідно встановлювати інвертори для перетворення постійного струму на змінний та акумулятори для зберігання енергії. Це збільшує вартість системи, але й дозволяє продавати надлишкову енергію до загальної мережі.

Ціна домашньої сонячної станції потужністю 5 кВт стартує від 110 000 грн, а її окупність прогнозується на рівні 5-6 років. Однак, для повного забезпечення домогосподарства потрібно близько 10 кВт потужності, що потребує значної площі для встановлення.

Малі сонячні системи

Для менш масштабних потреб можна встановити кілька сонячних панелей на балконі або даху, під’єднавши їх до зарядної станції. Такі системи здатні забезпечити мінімальні потреби під час блекауту, наприклад, роботу чайника або економію на комунальних платежах.

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Сонячна енергія не створює шуму та викидів і може бути розміщена майже всюди. Проте вона залежить від погодних умов і ефективна переважно влітку та вдень. Крім того, встановлення потребує значних інвестицій, які можуть не окупитися.

Альтернативні джерела енергії стають не лише порятунком під час блекаутів, а й кроком до енергетичної незалежності та сталого майбутнього.

Сонячна черепиця, печі та колектори

Окрім панелей, сонячну енергію можна збирати за допомогою спеціальної черепиці, яка генерує електрику та покриває дах. Її вартість становить близько 3700 грн за квадратний метр.

Сонячні печі, популярні в США, використовують сонячне світло для приготування їжі. В Україні попитом користуються сонячні колектори, які нагрівають воду. Для родини з кількох осіб дві установки потужністю 2 кВт коштуватимуть від 60 000 грн. Комплекс, здатний також обігрівати приміщення, обійдеться в 100 000 грн і окупиться за 3-6 років.

Вітрові електростанції

Вітрогенератори можуть працювати вдень і вночі, а взимку — навіть краще через посилення вітру. Однак їхня ефективність залежить від регіону. Перед встановленням зазвичай проводять дослідження ділянки протягом пів року.

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Вертикальні вітрогенератори коштують дешевше, але виробляють мало енергії. Наприклад, модель потужністю 100 Вт коштує від 8000 грн, а на 400 Вт — від 20 000 грн. Додаткове обладнання та щоглу доведеться купувати окремо. Окупність становить 10-25 років залежно від умов.

Гідроелектростанції

Малі гідроелектростанції встановлюють на струмках або річках. Прикладом є український ентузіаст, який створив установку потужністю 150-300 Вт за 10 000 грн. Для більшої потужності потрібен сильний водний потік і чималі інвестиції.

Законодавчої бази для домогосподарств наразі немає, тому процес не потребує дозволів, але й юридично не є врегульованим.

Геотермальна енергетика

Тепло з надр Землі можна використовувати за допомогою теплових насосів. Вартість стартує від 30 000 грн і залежить від площі приміщення.

Біогенератори

Твердопаливні котли, які працюють на деревині або агровідходах, дають змогу виробляти тепло. Ціна таких пристроїв починається від 15 000 грн.

Нагадаємо, що взимку в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу.