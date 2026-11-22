Син / © pexels.com

Реклама

Українська мова має чимало теплих слів, якими батьки можуть звертатися до своїх синів. Звичне «синуля» — не єдиний варіант, адже є й інші пестливі форми, які звучать природно та ніжно. Деякі з них мають давнє українське коріння, а інші використовують у повсякденному спілкуванні.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

22 листопада відзначають Міжнародний день сина. Це нагода не лише привітати хлопчика чи дорослого чоловіка, а й пригадати, які лагідні звертання є в українській мові.

Реклама

Як правильно називати сина українською

Одним із найпоширеніших і найприродніших звертань залишається слово «синку». Воно доречне незалежно від віку дитини — так можна називати і маленького хлопчика, і дорослого сина.

Є й інші пестливі форми, які допоможуть висловити любов і турботу:

Синочку — ніжне родинне звертання. Наприклад: «Синочку, не забудь тепло одягнутися».

Синоньку — лагідна форма, яка додає словам особливої ніжності.

Синку — коротке, звичне й водночас дуже тепле звертання.

Сину — традиційна форма, яка може звучати як ніжно, так і урочисто.

Синок — зменшено-пестливий варіант слова «син», який також зафіксований в українських словниках.

Окремої уваги заслуговує слово «синуля». Його іноді сприймають як запозичення з російської мови, проте українські словники також фіксують таку форму. Зокрема, на порталі «Горох» її визначають як розмовне пестливе слово, утворене від іменника «син».

Тому називати «синулю» виключно російським словом неправильно. Водночас українська має достатньо інших варіантів, якщо хочеться урізноманітнити щоденні звертання до дитини.

Реклама

Якими ще словами можна ніжно назвати хлопчика

Не обов'язково використовувати лише слова, утворені від іменника «син». В українській мові є чимало образних звертань, які передають особливу любов до дитини.

Серед них:

Сонечко — так можна назвати дитину, яка є джерелом радості й тепла.

Серденько — ніжне звертання до найдорожчої людини.

Золотко — ласкаве слово, яким підкреслюють цінність дитини.

Скарбе — звертання до того, ким дуже дорожать.

Соколе, соколику — традиційні українські образні звертання, які надають словам особливого звучання.

Козаче — водночас жартівливе й горде звертання до хлопчика.

Пташенятко — особливо ніжний варіант для маленької дитини.

Важливо також правильно вживати ці слова у кличному відмінку. Коли звертаємося безпосередньо до сина, кажемо «синку», «синочку», «сину», «соколе», «козаче», «серденьку».

Тож, вибір залежить від родинних традицій, віку хлопчика та ситуації. Головне, щоб слова були щирими й передавали любов.

Реклама

Нагадаємо про іменини листопада 2026 року.

ТСН.ua розповідав, кого вітати з днем ангела за старим і новим календарями

Новини партнерів

Новини партнерів