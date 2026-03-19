Сонце викинуло багато плазми: магнітна буря 19 березня

Корональні викиди маси — це величезні потоки плазми і магнітного поля Сонця / © Associated Press

Сьогодні, 19 березня 2026 року, очікується підвищена геомагнітна активність, яка може вплинути на метеозалежних людей.

За даними NOAA Space Weather Prediction Center, оголошено ймовірність геомагнітної бурі рівня G2, тобто помірної за міжнародною шкалою.

Причиною називають прибуття корональних викидів маси, що залишили Сонце 16 березня.

Що робити:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.

Нагадаємо, 16 березня на Сонці стався досить потужний спалах класу М2.7, який спричинив викид корональної маси в космос.

18 березня на Сонці виник ще один спалах класу М2. Це другі за потужністю спалахи після вивержень випромінювання та енергії класу Х. У будь-якому разі викид плазми внаслідок двох енергетичних подій на Сонці, як прогнозують учені, призведе до появи сильної магнітної бурі протягом кількох найближчих днів.