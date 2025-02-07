Сонячне затемнення 2025 року: коли ми будемо його спостерігати, чи зможуть побачити явище в Україні

Цієї весни жителі України матимуть нагоду побачити сонячне затемнення. Коли і де його можна буде спостерігати?

Що таке сонячне затемнення

Сонячне затемнення настає, коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем, тимчасово затуляючи його світло повністю або частково. Навесні 2025 року можна буде побачити часткове затемнення – це явище, під час якого Місяць закриває лише фрагмент сонячного диска.

Це затемнення належить до циклу сонячних затемнень, що повторюються з певною періодичністю. Подібні події дають астрономам можливість досліджувати атмосферу Сонця та інші космічні процеси. Отже, воно цікаве не лише з естетичної точки зору, а й з наукової.

У давнину такі астрономічні явища викликали страх. Наприклад, під час війни між лідійцями та мідійцями в Малій Азії сталося сонячне затемнення, яке передбачив давньогрецький філософ Фалес. Ця подія так вразила воїнів, що вони припинили битву й незабаром уклали мир.

Сьогодні, коли затемнення добре вивчені та прогнозовані, їх уже не сприймають як зловісний знак. Більшість людей не пов’язує їх із катаклізмами, хоча дехто все ще шукає в таких явищах містичні послання.

Коли відбудеться перше сонячне затемнення 2025 року

Коли відбудеться перше сонячне затемнення 2025 року / Фото: pixabay.com

2025 року буде два таких явища. Перше часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати 29 березня. В Україні затемнення розпочнеться о 12:58 за київським часом і завершиться о 14:04. У цей період Місяць займе таке розташування, що частково затулить Сонце.

Його зможуть побачити близько 800 мільйонів людей у різних куточках світу, а загальна тривалість явища складе майже чотири години.

Українські спостерігачі побачать часткове затемнення — Місяць закриє частину Сонця, утворюючи в небі форму півмісяця. Повністю це явище буде видно лише на крайній півночі Квебеку, де Сонце затемниться на 94%.

В яких регіонах України можна буде спостерігати сонячне затемнення

За оцінками астрономів, часткове сонячне затемнення 29 березня 2025 року буде помітним по всій Україні. Найкращі умови для його спостереження очікуються у центральних і західних областях, де Місяць затулить найбільшу частину сонячного диска.

Найбільше пощастить мешканцям Львівської, Закарпатської та Хмельницької областей, хоча навіть там затемнення закриє не більше 2% сонячного диска.

Варто пам’ятати про безпеку: спостерігати за Сонцем без спеціальних захисних окулярів небезпечно для зору.

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