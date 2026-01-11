- Дата публікації
Сорти гігантських помідорів, які рясно родять у спеку та в холод: плоди м’ясисті й солодкі
Найкращі сорти великоплідних помідорів, які дають стабільно високий урожай за будь-якої погоди, не хворіють і не скидають зав’язь.
Великі помідори — це справжня винагорода для кожного городника. Особливо цінуються сорти, які стабільно плодоносять і за спеки, і під час прохолодних ночей, не скидають зав’язь і дають великі, соковиті плоди з відмінним смаком. А секрет такого урожаю у виборі правильного сорту: саме витривалі томати здатні впоратися з перепадами температури та тішити високими врожаями гігантських плодів.
Якими мають бути сорти гігантських томатів
Щоб забезпечити стабільне плодоношення за різних погодних умов, томати повинні мати міцну кореневу систему, сильний стебловий скелет і здатність переносити стресові температури. Саме такі сорти дають великі м’ясисті плоди без зайвої водянистості, які зберігають солодкий смак навіть наприкінці сезону.
П’ять найкращих сортів гігантських помідорів
«Волове серце рожеве». Один із найсерйозніших гравців серед великоплідних томатів. Помідори можуть сягати 600-900 г, мають ніжну солодку м’якоть і майже без насінин. Сорт стійкий до спеки і прохолодних ночей, чудово плодоносить у відкритому ґрунті та під плівкою.
«Бичаче серце червоне». Цей класичний сорт формує великі плоди вагою до 800 г. М’якоть щільна, м’ясиста й ідеально підходить для салатів та бутербродів. Помідор добре переносить літню спеку і помірні температурні коливання.
«Мазаріні». Високоурожайний сорт, що чудово адаптується до різних кліматичних умов. Плоди середнього та великого розміру мають насичений аромат і відмінних смак. Ці помідори не бояться спеки і мають стабільно високу врожайність навіть за нестійкої погоди.
«Король гігантів». Справжній монстр серед томатів: плоди часто перевищують 1 кг. Щільна, соковита і солодкувата м’якоть робить цей сорт бажаним на кожному городі. Помідори добре переносять як літню спеку, так і прохолодні дні.
«Слонячі вуха». Цей сорт отримав свою назву за величезні, пласкі плоди, що нагадують по формі вуха слона. М’якоть дуже щільна, соковита й солодка, із чудовим балансом цукрів і кислот. Помідори добре плодоносять до пізньої осені й не схильні до розтріскування навіть у дощову погоду.