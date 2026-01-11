Сорти гігантських помідорів, які рясно родять у спеку та в холод: плоди м’ясисті й солодкі

Які найкращі сорти помідорів / © pixabay.com

Великі помідори — це справжня винагорода для кожного городника. Особливо цінуються сорти, які стабільно плодоносять і за спеки, і під час прохолодних ночей, не скидають зав’язь і дають великі, соковиті плоди з відмінним смаком. А секрет такого урожаю у виборі правильного сорту: саме витривалі томати здатні впоратися з перепадами температури та тішити високими врожаями гігантських плодів.

Якими мають бути сорти гігантських томатів

Щоб забезпечити стабільне плодоношення за різних погодних умов, томати повинні мати міцну кореневу систему, сильний стебловий скелет і здатність переносити стресові температури. Саме такі сорти дають великі м’ясисті плоди без зайвої водянистості, які зберігають солодкий смак навіть наприкінці сезону.

П’ять найкращих сортів гігантських помідорів