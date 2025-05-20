Сорти лохини, які дають найбільший урожай: ягоди великі і дуже солодкі

Які сорти лохини найурожайніші: варто посадити / © Pixabay

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Українські городники все частіше віддають перевагу перевіреним сортам лохини, які поєднують високу врожайність, витривалість і відмінний смак. Серед найкращих виділяють три фаворити.

Лохина “Дюк” — ранньостиглий сорт із підвищеною морозостійкістю

Цей американський сорт чудово адаптувався до українського клімату й заслужено здобув популярність серед садівників. “Дюк” не боїться весняних заморозків і починає плодоносити вже в липні, що робить його одним із найраніших серед культур лохини.

Переваги:

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великі, соковиті ягоди з приємною солодкістю та ніжною текстурою;

висока врожайність — кущі рясно вкриті плодами;

підходить для регіонів із непередбачуваною весняною погодою.

Порада: через значне навантаження на гілки, рослини потребують опори або підв’язування.

Лохина “Чендлер” — ароматні ягоди великих розмірів

Цей сорт вирізняється стабільним плодоношенням і неймовірно великими ягодами. Кущі досягають 1,5 м у висоту, а плодоносити починають на початку серпня. Період збирання триває понад місяць, що дозволяє поступово насолоджуватися урожаєм.

Переваги:

ягоди до 2 см у діаметрі — м’ясисті, солодкі, з насиченим смаком;

довго зберігаються свіжими й добре переносять транспортування;

ідеальний вибір для півдня та центру України.

Лохина “Бонус” — рекордний розмір ягід і невибагливість

Сорт “Бонус” вражає гігантськими ягодами — до 3 см у діаметрі, що робить його справжнім рекордсменом серед лохини. Високі, розлогі кущі добре почуваються в різних кліматичних умовах і не потребують складного догляду.

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Переваги:

надвеликі ягоди з чудовим смаком;

висока стійкість до морозів і захворювань;

підходять для тривалого зберігання й транспортування.

“Бонус” — ідеальне рішення для тих, хто цінує врожайність, розмір ягід і простоту у вирощуванні.