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Сорти лохини, які дають найбільший урожай: ягоди великі і дуже солодкі
Лохина вже давно стала звичною культурою для українських садів — її охоче висаджують як професіонали, так і аматори. Популярність ягоди зросла завдяки сучасним сортам, що відзначаються рясним плодоношенням, витривалістю до холодів та відмінними смаковими якостями.
Українські городники все частіше віддають перевагу перевіреним сортам лохини, які поєднують високу врожайність, витривалість і відмінний смак. Серед найкращих виділяють три фаворити.
Лохина “Дюк” — ранньостиглий сорт із підвищеною морозостійкістю
Цей американський сорт чудово адаптувався до українського клімату й заслужено здобув популярність серед садівників. “Дюк” не боїться весняних заморозків і починає плодоносити вже в липні, що робить його одним із найраніших серед культур лохини.
Переваги:
великі, соковиті ягоди з приємною солодкістю та ніжною текстурою;
висока врожайність — кущі рясно вкриті плодами;
підходить для регіонів із непередбачуваною весняною погодою.
Порада: через значне навантаження на гілки, рослини потребують опори або підв’язування.
Лохина “Чендлер” — ароматні ягоди великих розмірів
Цей сорт вирізняється стабільним плодоношенням і неймовірно великими ягодами. Кущі досягають 1,5 м у висоту, а плодоносити починають на початку серпня. Період збирання триває понад місяць, що дозволяє поступово насолоджуватися урожаєм.
Переваги:
ягоди до 2 см у діаметрі — м’ясисті, солодкі, з насиченим смаком;
довго зберігаються свіжими й добре переносять транспортування;
ідеальний вибір для півдня та центру України.
Лохина “Бонус” — рекордний розмір ягід і невибагливість
Сорт “Бонус” вражає гігантськими ягодами — до 3 см у діаметрі, що робить його справжнім рекордсменом серед лохини. Високі, розлогі кущі добре почуваються в різних кліматичних умовах і не потребують складного догляду.
Переваги:
надвеликі ягоди з чудовим смаком;
висока стійкість до морозів і захворювань;
підходять для тривалого зберігання й транспортування.
“Бонус” — ідеальне рішення для тих, хто цінує врожайність, розмір ягід і простоту у вирощуванні.