Лавровий лист. / © Pexels

Реклама

Одним із таких способів для очищення енергії та залучення удачі є спалювання лаврового листа. З давніх-давен вірили, що лавр — не просто спеція, він ще й має особливу силу впливати на атмосферу в домі та внутрішній стан людини.

Для чого треба спалити лавровий лист, розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Він наголошує, що якщо спалите лавровий лист — ви знищите «абсолютно всю негативну енергетику довкола».

Реклама

«Крім того, ви ще й відновите свою фінансову енергію, у життя притягнуться всі потрібні люди. Це треба робити саме через лавровий лист, який є дуже магічним артефактом — полотном, щоб здійснювалися мрії. Дим від його спалення очищає простір та енергію довкола», — наголосив Максим Гордєєв.

Що робити:

палити лавровий лист потрібно сім ночей поспіль;

кожного вечора пишіть на одному лавровому листі ваше ім’я;

після цього спаліть його;

попіл викиньте у вікно.

За словами мольфара, якщо ви пропустите хоча б один день, треба розпочати спочатку.

«Сім — це сакральне число, яке повністю очищає всі ваші чакри. Це цикл», — розповів він.

Реклама

Новини партнерів