Лавровий лист. / © pixabay.com

Реклама

У народних віруваннях лавровий лист вважають не просто спецією. Йому приписують своєрідні «магнітні» властивості — здатність притягувати бажане, відштовхувати негатив і гармонізувати простір довкола.

Коли треба спалити лавровий лист у квітні, розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Він пояснив, що у травні є дні, коли лавровий лист працює особливо сильно — як символ очищення, наміру та відкриття дороги.

Реклама

«Його спалюють тоді, коли хочуть відпустити застій, притягнути удачу, зміцнити енергію або попросити простір про захист. Важливо чітко сформулювати намір. Сила ритуалу починається не з вогню, а з вашої внутрішньої впевненості», — наголосив Максим Гордєєв.

Важливі дати:

7 травня — на кохання

11 травня — на зміцнення здоров’я і відновлення сил

14 травня — на очищення простору і відведення від себе чужого негативу

18 травня — на відновлення ресурсу і життєвої енергії

23 травня — на зрушення справ з мертвої точки

29 травня — на здійснення задуманого і притягнення удачі

Нагадаємо, раніше мольфар Максим Гордєєв розкрив ритуал зі спаленням лаврового листа протягом семи днів.

Новини партнерів