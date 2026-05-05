Спаліть лавровий лист у травні — і життя різко зміниться: мольфар назвав сильні дати
За словами мольфара, ритуали з лавровим листом можуть впливати на різні сфери життя — від здоров’я до фінансів і кохання.
У народних віруваннях лавровий лист вважають не просто спецією. Йому приписують своєрідні «магнітні» властивості — здатність притягувати бажане, відштовхувати негатив і гармонізувати простір довкола.
Коли треба спалити лавровий лист у квітні, розповів український мольфар Максим Гордєєв.
Він пояснив, що у травні є дні, коли лавровий лист працює особливо сильно — як символ очищення, наміру та відкриття дороги.
«Його спалюють тоді, коли хочуть відпустити застій, притягнути удачу, зміцнити енергію або попросити простір про захист. Важливо чітко сформулювати намір. Сила ритуалу починається не з вогню, а з вашої внутрішньої впевненості», — наголосив Максим Гордєєв.
Важливі дати:
7 травня — на кохання
11 травня — на зміцнення здоров’я і відновлення сил
14 травня — на очищення простору і відведення від себе чужого негативу
18 травня — на відновлення ресурсу і життєвої енергії
23 травня — на зрушення справ з мертвої точки
29 травня — на здійснення задуманого і притягнення удачі
Нагадаємо, раніше мольфар Максим Гордєєв розкрив ритуал зі спаленням лаврового листа протягом семи днів.