Спаліть лавровий лист у ці чотири дати у грудні і побачите, як зміниться ваше життя

Лавровий лист - не лише кулінарна спеція. У Стародавній Греції та Римі лавром вінчали переможців, поетів і полководців, адже це знак честі, мудрості та духовної сили. Лаврове дерево вважали священним, здатним захищати від недобрих впливів і очищувати простір.

Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Простий листок лавра — це не просто додаток до супу, а маленький символ, що здатний вплинути на життя. Для цього його слід спалити у визначені дати, каже мольфар. Кожна відповідає розв’язанню окремої проблеми.

Потужні дати грудня:

4 грудня - піде затяжний негатив, що тримався увесь рік;

9 грудня - почнуть закриватися фінансові хвости і борги;

14 грудня - очиститься родова карма і зникне тиск минулого;

27 грудня - відкриється потужний потік грошей і подарунків.

