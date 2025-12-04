ТСН у соціальних мережах

Спаліть лавровий лист у ці чотири дати у грудні і побачите, як зміниться ваше життя

Лист лавра асоціюється з удачею, багатством та захистом від негативу.

Лавровий лист.

Лавровий лист.

Лавровий лист - не лише кулінарна спеція. У Стародавній Греції та Римі лавром вінчали переможців, поетів і полководців, адже це знак честі, мудрості та духовної сили. Лаврове дерево вважали священним, здатним захищати від недобрих впливів і очищувати простір.

Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Простий листок лавра — це не просто додаток до супу, а маленький символ, що здатний вплинути на життя. Для цього його слід спалити у визначені дати, каже мольфар. Кожна відповідає розв’язанню окремої проблеми.

Потужні дати грудня:

  • 4 грудня - піде затяжний негатив, що тримався увесь рік;

  • 9 грудня - почнуть закриватися фінансові хвости і борги;

  • 14 грудня - очиститься родова карма і зникне тиск минулого;

  • 27 грудня - відкриється потужний потік грошей і подарунків.

Нагадаємо, ми писали про те, чому варто додати лавровий лист до чаю. Трав'яний чай з лавровим листом має чимало переваг для нагого організму. Лаврове листя містить ефірні олії, антиоксиданти та таніни, антиоксидантні та заспокійливі властивості.

