Спальня буде теплою навіть без опалення: проста порада від експертки

Як зробити спальню теплою / © Credits

У холодний період року збереження тепла в оселі стає серйозним викликом для багатьох родин. Підвищення температури опалення швидко відбивається на рахунках за електроенергію, тому дедалі більше домогосподарств шукають альтернативні способи обігріву житла.

Про це повідомило видання Express.

Водночас тривале перебування в холодних приміщеннях може негативно впливати на здоров’я та якість сну. Саме тому експерти радять звертати увагу не лише на опалювальні прилади, а й на побутові рішення, які допомагають утримувати тепло.

Консультантка з продуктів компанії Opera Beds Ліза Девіс поділилася кількома бюджетними порадами, як зробити спальню затишнішою взимку без підвищення температури на термостаті. За її словами, одна з найефективніших змін є повністю безкоштовною — це правильне розташування меблів.

Фахівчиня пояснює, що ліжко краще розміщувати біля внутрішніх стін будинку. Такі стіни менш схильні до перепадів температури, ніж зовнішні, і довше зберігають тепло протягом ночі. Натомість розташування ліжка біля зовнішніх стін або вікон може сприяти відчуттю холоду.

Окрему увагу радять приділити вікнам. Навіть сучасні та добре утеплені конструкції можуть пропускати холодне повітря й утворювати протяги. Тому спальне місце варто тримати подалі від віконних прорізів. Також експертка застерігає не закривати радіатори меблями, адже це знижує їхню ефективність і заважає рівномірному розподілу тепла.

Додатково рекомендують використовувати килими на твердих підлогах. Вони виконують функцію ізоляції та зменшують тепловтрати через холодну поверхню. Ще одна проста порада — правильно користуватися шторами. Після заходу сонця їх варто обов’язково зачиняти, щоб утримувати тепло в кімнаті. Особливо ефективними вважаються штори з термопідкладкою.

За словами Лізи Девіс, найкраще тепло зберігають щільні й важкі тканини — зокрема вовна, оксамит або фліс. Якщо бюджет обмежений, як альтернативу можна використати додатковий шар ізоляції, наприклад, повісити прозору шторку за основними шторами.

Окремо експертка радить перевірити житло на наявність протягів. Найчастіше холодне повітря проникає через щілини біля дверей, вікон, плінтусів, підлоги або кондиціонерів. Виявити такі місця можна, спостерігаючи за рухом повітря або за полум’ям запаленого сірника — якщо воно мерехтить, у цьому місці є витік тепла.

Щоб зосередити тепло в тих кімнатах, де люди перебувають найчастіше, двері до незайнятих приміщень радять тримати зачиненими. Для додаткового захисту від холодного повітря під дверима можна використовувати спеціальні обмежувачі або ущільнювачі.

Такі прості кроки не потребують значних витрат, але можуть допомогти підтримувати комфортну температуру в спальні навіть без увімкненого опалення.

