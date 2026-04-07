Спалите свій дім: які побутові прилади в жодному разі не можна вмикати через подовжувач

Які прилади не можна вмикати через подовжувач

Подовжувачі давно стали звичним елементом у кожному домі. Вони допомагають підключити одразу кілька пристроїв і вирішують проблему нестачі розеток. Проте не всі замислюються, що неправильне використання подовжувача може призвести до перегріву, короткого замикання і навіть пожежі. Особливо це стосується потужних побутових приладів.

Чому це небезпечно

Подовжувачі мають обмеження по навантаженню. Коли до них підключають потужну техніку, дроти можуть перегріватися.

Це призводить до пошкодження ізоляції, іскріння і в найгіршому випадку — займання. Особливо ризик зростає, якщо подовжувач дешевий або має сумнівну якість.

Електрочайник. Це один із найпотужніших приладів на кухні. Він швидко нагріває воду, споживаючи велику кількість електроенергії. Через подовжувач це може призвести до перегріву проводки.

Обігрівачі. Електричні обігрівачі працюють тривалий час і створюють постійне навантаження. Це одна з найчастіших причин перегріву подовжувачів.

Пральна машина. Під час роботи вона споживає багато електроенергії, особливо на етапі нагрівання води. Підключення через подовжувач значно підвищує ризик поломок та аварій.

Мікрохвильова піч. Незважаючи на короткий час роботи, цей прилад має високу потужність. Подовжувач може не витримати такого навантаження.

Електрична духовка та плита. Це техніка, яка повинна підключатися лише до окремої розетки з відповідною проводкою.

Праска. Вона також споживає багато енергії і швидко нагрівається, що створює додаткове навантаження на подовжувач.

Як користуватися побутовими приладами безпечно