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- Категорія
- Різне
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Спаму більше не буде: проста і зрозуміла інструкція, як у Gmail відключити рекламні листи
У Gmail рекламні повідомлення часто маскуються під звичайні листи, майже не відрізняючись від типових вхідних. Повністю позбутися реклами можна лише з платною підпискою Google Workspace, однак існує вбудований спосіб приховати такі листи — без додаткових розширень чи складних налаштувань.
Про це розповіли в спеціалізованому технологічному виданні Android Authority.
Gmail за замовчуванням групує листи за категоріями — “Основні”, “Промоакції”, “Соцмережі”, “Оновлення” та інколи “Форуми” — щоб зменшити навантаження на вхідні. Рекламні розсилки, як правило, потрапляють у вкладку “Промоакції”, де вгорі завжди видно щонайменше три спонсоровані листи, а під час прокручування їхня кількість лише зростає.
Як прибрати рекламу в Gmail
Щоб позбутися рекламних листів, можна вимкнути функцію автоматичного сортування вхідних за категоріями. У результаті пошта відображатиметься в єдиній стрічці без вкладок, зокрема без вкладки “Промоакції”, куди зазвичай потрапляє реклама — тож і спонсоровані повідомлення зникнуть.
Однак варто мати на увазі: вся кореспонденція надходитиме в один загальний список. Для тих, хто звик до розділення листів за тематиками, це може бути незручно. Та якщо ви активно керуєте поштою — користуєтеся архівацією, очищенням або відкладенням — відсутність вкладок не стане суттєвою проблемою.
Як вимкнути вкладки “Категорій” у Gmail: покрокова інструкція
На Android-пристроях:
Відкрийте застосунок Gmail.
Перейдіть у налаштування (через меню або значок шестерні).
Оберіть потрібний обліковий запис.
Знайдіть пункт “Категорії вхідних”.
Зніміть галочку з “Промоакції” та, за бажанням, з інших вкладок.
На комп’ютері:
Натисніть на значок налаштувань (шестерню) у верхньому правому куті.
У бічному меню знайдіть розділ “Тип папки „Вхідні““.
Виберіть варіант “За замовчуванням” і натисніть “Налаштувати”.
Вимкніть вкладку “Промоакції” та інші категорії, які хочете прибрати.
Застосуйте зміни, натиснувши “Зберегти”.
Після оновлення інтерфейсу всі листи збиратимуться в єдиній папці “Вхідні” — без рекламних блоків угорі. Обране налаштування синхронізується автоматично на всіх пристроях, прив’язаних до вашого акаунта.