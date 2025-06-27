Спаму більше не буде: проста і зрозуміла інструкція, як у Gmail відключити рекламні листи

Як відключити рекламу в пошті Gmail / © unsplash.com

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Про це розповіли в спеціалізованому технологічному виданні Android Authority.

Gmail за замовчуванням групує листи за категоріями — “Основні”, “Промоакції”, “Соцмережі”, “Оновлення” та інколи “Форуми” — щоб зменшити навантаження на вхідні. Рекламні розсилки, як правило, потрапляють у вкладку “Промоакції”, де вгорі завжди видно щонайменше три спонсоровані листи, а під час прокручування їхня кількість лише зростає.

Як прибрати рекламу в Gmail

Щоб позбутися рекламних листів, можна вимкнути функцію автоматичного сортування вхідних за категоріями. У результаті пошта відображатиметься в єдиній стрічці без вкладок, зокрема без вкладки “Промоакції”, куди зазвичай потрапляє реклама — тож і спонсоровані повідомлення зникнуть.

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Однак варто мати на увазі: вся кореспонденція надходитиме в один загальний список. Для тих, хто звик до розділення листів за тематиками, це може бути незручно. Та якщо ви активно керуєте поштою — користуєтеся архівацією, очищенням або відкладенням — відсутність вкладок не стане суттєвою проблемою.

Як вимкнути вкладки “Категорій” у Gmail: покрокова інструкція

На Android-пристроях:

Відкрийте застосунок Gmail. Перейдіть у налаштування (через меню або значок шестерні). Оберіть потрібний обліковий запис. Знайдіть пункт “Категорії вхідних”. Зніміть галочку з “Промоакції” та, за бажанням, з інших вкладок.

На комп’ютері:

Натисніть на значок налаштувань (шестерню) у верхньому правому куті. У бічному меню знайдіть розділ “Тип папки „Вхідні““. Виберіть варіант “За замовчуванням” і натисніть “Налаштувати”. Вимкніть вкладку “Промоакції” та інші категорії, які хочете прибрати. Застосуйте зміни, натиснувши “Зберегти”.

Після оновлення інтерфейсу всі листи збиратимуться в єдиній папці “Вхідні” — без рекламних блоків угорі. Обране налаштування синхронізується автоматично на всіх пристроях, прив’язаних до вашого акаунта.

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