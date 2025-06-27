ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2276
Час на прочитання
2 хв

Спаму більше не буде: проста і зрозуміла інструкція, як у Gmail відключити рекламні листи

У Gmail рекламні повідомлення часто маскуються під звичайні листи, майже не відрізняючись від типових вхідних. Повністю позбутися реклами можна лише з платною підпискою Google Workspace, однак існує вбудований спосіб приховати такі листи — без додаткових розширень чи складних налаштувань.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як відключити рекламу в пошті Gmail

Як відключити рекламу в пошті Gmail / © unsplash.com

Про це розповіли в спеціалізованому технологічному виданні Android Authority.

Gmail за замовчуванням групує листи за категоріями — “Основні”, “Промоакції”, “Соцмережі”, “Оновлення” та інколи “Форуми” — щоб зменшити навантаження на вхідні. Рекламні розсилки, як правило, потрапляють у вкладку “Промоакції”, де вгорі завжди видно щонайменше три спонсоровані листи, а під час прокручування їхня кількість лише зростає.

Як прибрати рекламу в Gmail

Щоб позбутися рекламних листів, можна вимкнути функцію автоматичного сортування вхідних за категоріями. У результаті пошта відображатиметься в єдиній стрічці без вкладок, зокрема без вкладки “Промоакції”, куди зазвичай потрапляє реклама — тож і спонсоровані повідомлення зникнуть.

Однак варто мати на увазі: вся кореспонденція надходитиме в один загальний список. Для тих, хто звик до розділення листів за тематиками, це може бути незручно. Та якщо ви активно керуєте поштою — користуєтеся архівацією, очищенням або відкладенням — відсутність вкладок не стане суттєвою проблемою.

Як вимкнути вкладки “Категорій” у Gmail: покрокова інструкція

На Android-пристроях:

  1. Відкрийте застосунок Gmail.

  2. Перейдіть у налаштування (через меню або значок шестерні).

  3. Оберіть потрібний обліковий запис.

  4. Знайдіть пункт “Категорії вхідних”.

  5. Зніміть галочку з “Промоакції” та, за бажанням, з інших вкладок.

На комп’ютері:

  1. Натисніть на значок налаштувань (шестерню) у верхньому правому куті.

  2. У бічному меню знайдіть розділ “Тип папки „Вхідні““.

  3. Виберіть варіант “За замовчуванням” і натисніть “Налаштувати”.

  4. Вимкніть вкладку “Промоакції” та інші категорії, які хочете прибрати.

  5. Застосуйте зміни, натиснувши “Зберегти”.

Після оновлення інтерфейсу всі листи збиратимуться в єдиній папці “Вхідні” — без рекламних блоків угорі. Обране налаштування синхронізується автоматично на всіх пристроях, прив’язаних до вашого акаунта.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2276
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