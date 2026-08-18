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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
2 хв

Спатифілум вкриється хмарою квітів: чим підживити рослину для рясного цвітіння

Які прості домашні добрива допоможуть стимулювати цвітіння рослини без зайвих витрат.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як змусити спатифілум цвісти

Як змусити спатифілум цвісти

Спатифілум — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка може регулярно цвісти білими «вітрилами». Але інколи він росте лише в листя і не формує квітконосів. У такому разі важливо переглянути не тільки полив і світло, а й підживлення. Головні елементи для формування квітів — фосфор і калій. Вони стимулюють появу бутонів і зміцнюють рослину. Азот потрібен для листя, але його надлишок пригнічує цвітіння, тому важливо не переборщити.

Прості домашні добрива для цвітіння спаифілума

Якщо не хочете купувати добрива, можна використати доступні засоби:

  1. Бананова шкірка. Настій із шкірки містить калій і фосфор. Візьміть три бананові шкірки, подрібніть та залийте водою, настоюйте три дні. Поливати треба раз на 2-3 тижні.

  2. Кавова гуща. Сушену гущу додають у ґрунт у невеликій кількості. Вона покращує структуру землі та дає легке підживлення.

  3. Дріжджовий розчин. 10 г дріжджів розведіть у літрі води та додайте трохи цукру. Настоюйте 2 години, потім розведіть водою 1:5. Такий розчин стимулює зростання рослини і пробуджує її цвітіння.

Чому спатифілум не цвіте

Навіть найкраще добриво не допоможе, якщо рослині бракує світла або є перелив. Спатифілум любить яскраве розсіяне світло, помірно вологий ґрунт і стабільну температуру без протягів.

Підживлюйте рослину регулярно, але помірно. Не змішуйте багато засобів одразу. Вчасно видаляйте відцвілі квітконоси — це допомагає рослині не витрачати сили даремно.

Важливо пам’ятати, що надлишок добрив шкодить більше, ніж їх нестача. Краще менше, але регулярно. У поєднанні з правильним доглядом навіть прості домашні підживлення здатні змусити спатифілум цвісти рясно й довго.

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