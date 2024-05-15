Спеціаліст розповів, як зрозуміти, що ваша пральна машина вже потребує очищення

Пральна машина стала незамінним помічником у побуті. Проте, як і будь-яка інша техніка, вона потребує правильного догляду, який покращує працездатність та подовжує термін експлуатації.

Фахівець з продукції AEG Майкл Форбс розповів виданню Mirror про те, як часто потрібно чистити пральну машину та які методи при цьому найкраще використовувати. Спеціаліст стверджує, що існує один важливий "червоний прапорець", який одразу покаже, що пральна машина брудна всередині і потребує очищення. Це — запах тухлих яєць, який йде з барабана.

Такий неприємний запах свідчить про накопичення всередині пральної машини бактерій, які згодом можуть стати причиною виникнення плісняви. Вона не лише буде псувати ваш одяг під час прання, але й негативно впливатиме на здоров'я, викликаючи проблеми з дихальними шляхами.

Як правильно чистити пральну машину в домашніх умовах

Майкл Форбс також розповів, як почистити пральну машину, якщо ви відчули запах тухлих яєць. Він каже, що можна обійтися без магазинних засобів з хімією, адже їх замінять сода та оцет. Для цього зробіть кілька кроків:

засипте у барабан склянку соди;

потім налийте у лоток для мийних засобів пів склянки оцту;

запустіть пральну машинку з найвищою температурою.

Також варто запам'ятати кілька важливих порад. Насамперед, після кожного прання залишайте дверцята та відсік для рідкого мийного засобу відчиненими, щоб техніка просохла. Регулярно очищайте лоток для мийного засобу та фільтр. Для прання використовуйте лише якісні пральні засоби, які відповідають типу того одягу, який ви очищаєте. Не перевантажуйте пральну машину і не додавайте надмірну кількість мийного засобу.

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