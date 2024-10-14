Спеціалістка розповіла, чим не слід закушувати алкоголь, хоча ці п'ять поєднань здаються ідеальними

Хоча може здатися, що шоколадні цукерки або картопля фрі – це ідеальне доповнення до алкоголю, проте таке поєднання може викликати неприємні відчуття.

Чи не найпопулярнішим поєднанням їжі та алкоголю вважається сир і вино. Проте ми не завжди вживаємо саме їх на вечірках чи затишних посиденьках з друзями. Засновниця The Perfect Pour (консалтингова фірма з питань вина, алкогольних напоїв і способу життя) Ваніїта Джаїн вважає, що важливо не перестаратися ні з тим, ні з іншим – ні з питтям, ні з їжею.

Вона каже, що більшість людей забувають, що смажена їжа та сирна піца, споживані з напоями, є причиною жиру та проблем зі здоров’ям. Деякі речі, яких варто уникати, за словами Джаїн, – це продукти з високим вмістом натрію, а також гостра та жирна їжа, яка може викликати дискомфорт і підвищити кислотність. Зволоження та вибір багатих поживними речовинами продуктів, як-от фрукти й овочі, дають організму паливо, необхідне для перероблення алкоголю, стверджує вона.

З’їсти простий салат перед вечіркою – це однаково, що піти на голодний шлунок. Переконайтеся, що в страві міститься білок, який перетравлюється довше, оскільки це сповільнить підвищення рівня алкоголю в крові.

Ось деякі продукти, яких, на думку експертів, варто уникати.

Хліб

Відчуваєте здуття живота після того, як випили келих пива і спробували заїсти все це хлібом? За словами доктора Прашанта Містрі, фізіотерапевта та дієтолога, вживання хліба з пивом насправді зневоднює організм, оскільки печінка не в змозі переробляти алкоголь, і в кінцевому підсумку може виникнути блювота, оскільки організм намагається позбутися токсинів, які він не може перетравити.

Шоколадні цукерки

Вживання трохи темного шоколаду щодня вважається корисним для серця, а також має низку інших переваг для здоров’я, але коли ви поєднуєте його з алкоголем, ефект зовсім не такий, каже Містрі. Дієтолог стверджує, що це насправді може бути шкідливим для слизової оболонки кишківника. Як й інші кислі продукти, какао в шоколаді може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Сочевиця або квасоля

Квасоля та сочевиця є хорошими джерелами заліза, і споживання їх як частини вашої їжі є здоровим. Однак ті самі бобові не підходять для гарного поєднання з алкоголем, каже Містрі. Квасоля важко перетравлюється, і коли ми додаємо алкоголь до суміші, то це створює катастрофу в кишківнику. Хімічні реакції, що відбуваються, створюють перешкоду в засвоєнні заліза.

Кофеїн

Кофеїн може маскувати пригнічувальну дію алкоголю, змушуючи тих, хто п’є, збільшувати дозу алкогольних напоїв, не усвідомлюючи цього. Як наслідок, людина швидше сп'яніє, але не відчує цього вчасно.

Солоні продукти

Солона їжа, як-от картопля фрі, може зневоднити вас і змусити випити додатковий келих вина. Отже, наступного разу, коли ви підете спілкуватися з друзями, пропустіть картоплю фрі та оберіть натомість смажену курку чи овочі.

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