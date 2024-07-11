Спека лише погіршуватиметься: синоптикиня розповіла, коли очікувати полегшення

Україна продовжує перебувати у полоні аномальної спеки, і ситуація найближчим часом лише погіршиться.

У п'ятницю, 12 липня, в південних регіонах України очікується температура від +37 до +42 градусів. У більшості областей термометри показуватимуть від +35 до +40 градусів. Навіть у західних областях та прикордонних районах Сумщини і Харківщини буде досить спекотно: від +31 до +34 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер завтра буде східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Якісь істотні дощі в Україні 12-го липня - навряд, хіба на Волині подекуди бризне дощиком", - повідомила синоптикиня.

Київ також не оминуть високі температури. У столиці прогнозується сильна спека з максимальною температурою повітря від +34 до +36 градусів.

За словами Діденко, причиною такої спеки є потужний антициклон, який блокує надходження вологи та прохолоди з Атлантики. Істотних опадів 12 липня не очікується, лише на Волині можливий незначний дощ.

Синоптикиня попереджає, що пік спеки припаде на 13-16 липня. Однак є і хороші новини: поступове послаблення спеки очікується з 20 липня. Проте південні регіони України найдовше залишатимуться під впливом надзвичайно високих температур.

Наталка Діденко нагадує про необхідність дотримання заходів безпеки під час спеки: пити достатньо води, використовувати змочені хустинки, уникати прямих сонячних променів, носити головні убори та одяг з натуральних тканин. Особливу увагу слід приділити домашнім тваринам та кімнатним рослинам, які потребують додаткового догляду в таких умовах.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що до середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.

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