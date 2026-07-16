Спека небезпечна для собак: ветеринар назвав п’ять порід із найвищим ризиком

Мопс / © Associated Press

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Спекотна погода може становити серйозну небезпеку для собак, особливо для окремих порід, які значно гірше переносять високі температури. Ветеринар попередив, що саме ці тварини мають підвищений ризик перегрівання та теплового удару, а власникам варто знати перші тривожні симптоми.

Про це повідомило видання Express.

Директор з ветеринарних операцій Pharmacy2U Pet Health Філ Янгер пояснив, що собаки не можуть охолоджуватися так само, як люди. Якщо людина знижує температуру тіла завдяки потовиділенню, то собаки переважно охолоджуються через пришвидшене дихання та незначне потовиділення через подушечки лап. У спекотну й особливо вологу погоду цей природний механізм працює менш ефективно, що суттєво підвищує ризик теплового удару.

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За словами ветеринара, власникам необхідно уважно стежити за станом улюбленців. Серед основних ознак перегрівання він назвав надмірну задишку, сильне слиновиділення, млявість, блювання, сплутаність свідомості та втрату свідомості. У разі появи таких симптомів необхідно якомога швидше звернутися до ветеринарного лікаря.

Фахівець зазначив, що на здатність собаки переносити спеку впливають одразу кілька чинників, зокрема порода, вік, тип шерсті, загальний стан здоров’я та рівень фізичної активності.

Особливо вразливими до високих температур є мопси, бульдоги та ши-тцу. Через пласку будову морди цим породам складніше ефективно охолоджувати організм, тому вони швидше перегріваються.

До групи підвищеного ризику також належать бордер-коллі та спанієлі. Хоча вони не мають короткої морди, ці собаки дуже активні, тому під час спеки їм потрібен особливо ретельний догляд і контроль фізичних навантажень.

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Крім того, за словами Філа Янгера, важче переносять спеку цуценята, літні собаки, тварини з надмірною вагою, світлою шерстю або супутніми захворюваннями. Саме ці фактори можуть зробити організм більш вразливим до теплового стресу.

Щоб зменшити ризик перегрівання, ветеринар радить постійно забезпечувати собаку прохолодною свіжою водою, за можливості додавати до неї кубики льоду та регулярно перевіряти, щоб вода залишалася прохолодною. Водночас він рекомендує стежити, щоб тварина не вдавилася льодом під час пиття.

Також прогулянки та активні ігри краще переносити на ранкові або вечірні години, коли температура повітря нижча. Якщо доводиться виходити на вулицю вдень, із собою варто брати миску та воду для улюбленця. Окремо ветеринар наголосив, що собаку не можна залишати в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура всередині салону може дуже швидко стати небезпечно високою.

У приміщенні експерт рекомендує підтримувати прохолоду за допомогою провітрювання, вентилятора або кондиціонера. Також можна використовувати охолоджувальні килимки та пропонувати тварині заморожені ласощі або кубики льоду, виготовлені з води чи бульйону з низьким вмістом натрію. Якщо собака перебуває надворі, вона повинна мати постійний доступ до затіненого місця.

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Окрім цього, ветеринар радить використовувати сонцезахисний крем, призначений для домашніх тварин. Його варто наносити на найбільш чутливі ділянки — ніс, вуха та живіт — особливо у собак із короткою або тонкою шерстю, які більш схильні до сонячних опіків. Після перебування на сонці також слід перевіряти шкіру тварини на почервоніння чи подразнення.

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