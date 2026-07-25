Спека "роздуває" рахунки за світло: як платити значно менше навіть із кондиціонером

Як зменшити рахунки за світло / © pexels.com

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У цей період кондиціонери, вентилятори, холодильники та інша побутова техніка працюють майже без перепочинку, через що споживання електроенергії різко зростає. Як наслідок — у платіжках українці часто бачать значно більші суми, ніж навесні чи восени.

Втім, зменшити рахунки за світло цілком реально. Для цього не доведеться відмовлятися від прохолоди в оселі — достатньо змінити кілька звичок.

Чому влітку рахунки за електроенергію стають більшими

Найбільше електроенергії у спекотні дні споживає кондиціонер. Залежно від моделі та режиму роботи він може витрачати від 0,5 до 2 кВт/год електроенергії. Якщо пристрій працює по декілька годин щодня, це помітно позначається на сумі в платіжці.

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Однак справа не лише в кондиціонері. Через високу температуру повітря холодильник частіше запускає компресор, щоб підтримувати необхідне охолодження. Крім цього, у спеку люди активніше користуються:

вентиляторами;

бойлерами;

пральними машинами;

морозильними камерами;

комп’ютерами та телевізорами.

Навіть техніка, яка перебуває у режимі очікування, продовжує споживати електроенергію, поступово збільшуючи загальні витрати.

Як правильно користуватися кондиціонером і не переплачувати

Фахівці радять не встановлювати занадто низьку температуру. Оптимальним вважається режим 24–26 градусів. У такому випадку кондиціонер працює ефективніше, споживає менше електроенергії та не створює різкого перепаду температур.

Не менш важливо:

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регулярно очищати фільтри;

тримати вікна та двері зачиненими під час роботи кондиціонера;

використовувати жалюзі або щільні штори, щоб сонце менше нагрівало приміщення;

провітрювати квартиру рано-вранці або ввечері, коли надворі прохолодніше;

поєднувати роботу кондиціонера з вентилятором для рівномірного розподілу холодного повітря.

Такі прості дії допомагають знизити навантаження на техніку та скоротити споживання електроенергії.

Холодильник також може «намотувати» зайві кіловати

Багато хто навіть не замислюється, що холодильник улітку працює майже безперервно.

Щоб не переплачувати, експерти рекомендують:

не ставити всередину гарячі страви;

не відкривати дверцята без потреби;

не встановлювати холодильник біля плити або під прямими сонячними променями;

регулярно очищати вентиляційні отвори від пилу.

Ці нескладні правила допоможуть компресору працювати рідше, а отже — зменшити витрати електроенергії.

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Ще кілька способів зменшити рахунки за світло

Окрім правильного використання кондиціонера та холодильника, є ще кілька ефективних способів економії.

Насамперед, варто замінити звичайні лампи розжарювання на LED-лампи. Вони споживають у кілька разів менше електроенергії, майже не нагріваються та служать значно довше.

Також допоможуть такі звички:

вимикати техніку з розетки, а не залишати її у режимі очікування;

запускати пральну та посудомийну машини лише при повному завантаженні;

менше користуватися духовкою у найспекотніші години дня;

контролювати власне споживання електроенергії.

Якщо у помешканні встановлено двозонний лічильник, частину енергоємних приладів можна вмикати вночі, коли діє дешевший тариф. Це дозволяє додатково скоротити витрати на електроенергію.

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Чи зміниться тариф на електроенергію

Наразі для побутових споживачів в Україні діє тариф 4,32 грн за 1 кВт/год, який уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року. Тому основний спосіб зменшити суму у платіжці — скоротити власне споживання електроенергії.

FAQ

Як економити електроенергію під час спеки?

Встановлюйте кондиціонер на 24–26 °C, закривайте вікна під час його роботи, використовуйте штори від сонця, вимикайте непотрібну техніку та переходьте на LED-освітлення.

Чи кондиціонер найбільше впливає на рахунок за світло?

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Так. Саме кондиціонер у більшості квартир є одним із найбільш енергоємних побутових приладів у літній період, тому правильний режим його роботи дозволяє суттєво скоротити витрати на електроенергію.

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