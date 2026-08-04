Спека "вимикає" людину миттєво: як розпізнати тепловий удар до втрати свідомості

Спека / © Фото з відкритих джерел

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Тепловий удар — це не просто втома після спеки, а стан, за якого організм перестає нормально охолоджуватися. Якщо людині стає дедалі гірше після перебування на сонці, у задушливому приміщенні чи фізичного навантаження, дійте одразу.

ТСН.ua розповідає про головну небезпеку та як найкраще діяти.

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Як розпізнати тепловий удар та що робити в перші хвилини

На тепловий удар можуть вказувати висока температура тіла, гаряча шкіра, слабкість, головний біль, запаморочення, нудота та почервоніння шкіри. Найбільш тривожні ознаки — зміна свідомості або орієнтації, втрата свідомості та судоми.

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Температура тіла під час теплового удару може підніматися вище 40 °C. Такий стан відрізняється від звичайного перегріву тяжкістю симптомів і потребує медичної оцінки.

Перший крок — негайно телефонуйте 103 і повідомте, що підозрюєте тепловий удар. Поки медики їдуть, допоможіть постраждалому охолонути:

Перемістіть людину в тінь, прохолодне приміщення або добре провітрюване місце. Зніміть зайвий одяг і послабте тісний. Охолоджуйте тіло вологою тканиною або прохолодними компресами. Якщо людина при свідомості та може безпечно ковтати, давайте воду маленькими ковтками. Якщо постраждалий без свідомості, покладіть його на бік і контролюйте дихання до приїзду медиків.

Залишайтеся поруч і стежте за станом людини. Якщо вона перестає реагувати або змінюється її дихання, одразу повідомте про це диспетчеру 103.

Чого не робити під час теплового удару

Не залишайте постраждалого на сонці й не відкладайте виклик швидкої, сподіваючись, що йому стане краще. Не давайте пити людині без свідомості або тій, яка не може нормально ковтати.

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Не використовуйте різке охолодження крижаною водою та не обкладайте тіло льодом — це може спричинити спазм судин. Безпечніше поступово охолоджувати шкіру вологою тканиною чи прохолодними компресами, паралельно очікуючи медиків.

Як зменшити ризик теплового удару

У спекотні дні пийте достатньо води, обирайте легкий одяг і не перебувайте під прямим сонцем у найгарячіші години. Під час фізичної роботи або тренувань робіть регулярні перерви в прохолоді.

Особливо уважними варто бути щодо дітей, літніх людей, вагітних, людей із хронічними захворюваннями та тих, хто працює або займається спортом просто неба. Це загальна інформація з домедичної допомоги, а не заміна оцінки медиків у небезпечному стані.

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