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Сильна спека заважає спати: простий трюк, який покращить ваш сон влітку
Іноді для міцного сну влітку потрібні не складні рішення, а прості деталі. Коли вуличні ліхтарі пробиваються крізь вікно, звичайна маска для очей може стати несподіваним помічником.
Спекотні літні ночі часто перетворюють засинання на справжній виклик. Відкрите вікно допомагає врятуватися від духоти, але разом із прохолодою у спальню приходить зайве світло, яке може заважати якісному відпочинку.
Експерти розповіли Vogue España про один спосіб, який забезпечить гарний сон навіть у спекотні ночі.
Один із простих способів створити комфортніші умови для сну навіть улітку — маска для очей. Вона допомагає блокувати світло та підтримувати природні процеси, які дуже необхідні для повноцінного відновлення організму.
Спеціаліст з нейропсихології Франсіско Міра наголошує, що блокування зовнішніх подразників за допомогою маски для очей може покращити якість сну. Це має чітке фізіологічне пояснення, адже світло безпосередньо впливає на вироблення мелатоніну — гормону, який відповідає за засинання.
Розсіяне світло є одним з головних регуляторів циркадного ритму, оскільки воно безпосередньо впливає на секрецію мелатоніну. Навіть низький рівень світла, що проникає крізь штори може частково пригнічувати вироблення мелатоніну, затримуючи перехід у фази глибокого сну.
«Завдяки масці для очей, яка блокує світло, це втручання зменшується, створюючи більш сприятливе середовище для відпочинку мозку та підтримки більш стабільних і безперервних циклів сну», — розповів доктор.
Окрім блокування світла, маска для очей забезпечує ефект сенсорної ізоляції, який допомагає генерувати чіткий сигнал про те, що час спати. Зменшуючи візуальні подразники, які можуть підтримувати мозок у стані пильності або активації, вона сприяє розслабленню та переходу до стану глибокого спокою.
«Цей ефект особливо актуальний у міському середовищі або кімнатах із зовнішніми джерелами світла, де навіть невеликі коливання світла можуть викликати мікропробудження», — стверджує Франсіско Міра.
Інші переваги масок
Хоча ці рекомендації надаються в контексті особливо спекотного літа, втім, зі слів спеціалістів, реальність така, що маска для очей має сенс цілий рік, бо допомагає, коли є інші джерела світла.
«В ідеалі слід спати в якомога темнішій кімнаті. Якщо це неможливо, маска для очей може бути простим, недорогим та ефективним інструментом для створення темряви, необхідної вашому мозку для кращого сну», — наголосив доктор.
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