SPF-небезпека: чому важливо оновлювати сонцезахисний крем щороку

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Коли літо закінчується, найкраще, що ви можете зробити із сонцезахисним кремом, позбутися його. Адже його термін придатності закінчується рік за роком.

Чому не варто користуватися торішнім сонцезахисним кремом, повідомляє Vogue España.

Навіть якщо сонцезахисний крем ідеально зберіг свій колір, аромат і текстуру - це не гарантує, що він захищатиме шкіру від сонячних променів.

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“Стабільність сонцезахисних засобів може з часом змінюватися, навіть якщо упакування було належним чином закрите. На більшості засобів на коробці є символ PAO (термін придатності після відкриття), наприклад, “12M” (12 місяців після відкриття). Після цього часу ефективність, безпека та стабільність продукту більше не гарантуються”, - пояснює Алессандро де Лука, керівник відділу наукових комунікацій однієї з іспанських фармкомпаній.

Саме тому, відкритий минулого літа крем, може втратити свою ефективність. Втім, гірше діяти він може і в іншому випадку.

Якщо сонцезахисний крем піддається впливу високих температур або прямих сонячних променів протягом тривалого часу, наприклад, коли його залишають на пляжі поруч із рушником, деградація сонцезахисних фільтрів та інших ключових інгредієнтів прискорюється. За словами науковця, хоч цей засіб і розроблений для помірних літніх умов, але вони не призначені для того, що витримувати постійну екстремальну спеку.

“Тепло, світло та кисень можуть передчасно погіршити фільтри, навіть якщо ви не помічаєте цього неозброєним оком”, - каже Алессандро де Лука.

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Медики рекомендують не використовувати уже відкритий торішній сонцезахисний крем. Якщо він герметично упакований, зберігався за правильної температури та не піддавався впливу високих температур чи сонячного світла, то ним можна користуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують сонцезахисні фільтри, з яким індексом краще обрати SPF-засіб, як правильно його наносити і чи може сонцезахисний крем викликати рак.