Стиглі вишеньки: шість ідей соковитого весняного манікюра, який приверне до себе увагу (з фото)

Якщо вам набридли квіти на нігтях, пропонуємо спробувати не менш соковитий та ніжний весняний манікюр 2024 року — стиглі вишеньки.

Цієї весни на справжніх модниць чекає новий трендовий дизайн нігтів. Малюйте стиглі вишні замість квіткових мотивів, щоб створити по-справжньому милий та чарівний образ.

Який манікюр зараз в моді / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча цих кисло-солодких ягід поки що немає на ринках чи в магазинах, проте ви можете вже починати закликати тепло за допомогою цього весняного манікюру.

Можна прикрасити яскравими вишеньками кожен ніготь чи тільки деякі з них, скомбінувати малюнок з класичним френчем чи придумати свою власну несподівану версію цього модного весняного декору.

Який манікюр в тренді 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви за натурою зовсім не художниця, краще довіритися професіоналам. Але й вдома можна без проблем створювати модний манікюр весни 2024 року з вишеньками. Вам на допомогу прийдуть спеціальні наліпки, які можна сьогодні придбати буквально в будь-якому маркетплейсі.

Манікюр весна 2024 року — фото новинки / Фото: Фото з відкритих джерел

Також сміливо додавайте весняному манікюру форми та текстури. Як це зробити? З таким дизайном все дуже просто. Додайте на самі ягідки червоні стрази, а потім намалюйте акуратну зелену ніжку. Не забудьте, щоб ваше творіння трималося якнайдовше, його краще зафіксувати топовим покриттям.

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